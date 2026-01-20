برشلونة ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة

يخوض برشلونة اختبارا مهما خارج الديار عندما يواجه سلافيا براغ، غدا الأربعاء، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين إذا ما أراد الفريق الكتالوني الحفاظ على آماله في إنهاء مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن المركز الثامن، ويحتاج للفوز قبل ختام مشواره بمواجهة كوبنهاغن، من أجل الاقتراب بقوة من التأهل المباشر لدور الـ16.

موعد مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، غدا الأربعاء، 21 يناير/كانون الثاني الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة (20:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب “فورتونا أرينا” في جمهورية التشيك.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة برشلونة ضد سلافيا براغ بدوري أبطال أوروبا

beIN SPORTS 2

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

خسارة برشلونة أمام ريال سوسيداد

ويدخل برشلونة المباراة بعد صدمة محلية بالخسارة أمام ريال سوسيداد، ما قلص الفارق مع ريال مدريد في صدارة الدور الإسباني إلى نقطة واحدة فقط، وسط استمرار معاناة دفاعية واضحة رغم القوة الهجومية الكبيرة.

وسيفتقد الفريق الكتالوني خدمات لامين جمال للإيقاف، إلى جانب غياب غافي وكريستنسن للإصابة، مع شكوك بشان جاهزية رافينيا.

أما سلافيا براغ، فيعيش موسما أوروبيا صعبا للغاية، حيث لم يحقق أي فوز في 6 مباريات، ويحتل المركز الـ33، كما لم يخض أي مباراة رسمية منذ أكثر من شهر، ما يضع علامات استفهام حول جاهزيته.

ورغم امتلاك الفريق التشيكي بعض الأسماء المميزة مثل لوكاش بروفود ومويمير خيتيل، فإن الأرقام والتاريخ يصبان في مصلحة برشلونة، الذي لم يخسر أمام الفرق التشيكية في آخر 8 مواجهات.