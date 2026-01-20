بالفيديو.. نجل فان بيرسي يسجل هدفين مذهلين تحت قيادة والده

سجل الهولندي شاكيل فان بيرسي لاعب فينورد هدف مذهل أعاد إلى الأذهان مهارات والده النجم السابق روبن، الذي يشرف حاليا على تدريبه.

ووقّع شاكيل (19 عام) على أول هدفين في مسيرته الاحترافية مع الفريق الأول لفينورد، بعد أن شارك بديل يوم الأحد الماضي في مباراة فريقه ضد سبارتا روتردام ضمن الجولة 19 من الدوري الهولندي بأسلوب مذهل على حد وصف صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستعان روبن فان بيرسي مدرب فينورد بنجله شاكيل في المباراة المذكورة وفريقهما متأخر بالنتيجة 1-3، وقد كافأ اللاعب والده بتسجيل هدفين متتاليين خلال دقيقتين.

وأحرز شاكيل الهدف الثاني (2-3) لفينورد في الدقيقة 78، بعدما قابل كرة عالية داخل منطقة الجزاء، ثم أسكنها الشباك بمقصية رائعة.

وبعد دقيقة واحدة فقط أظهر شاكيل لمسات تهديفية تُشبه إلى حد كبير أسلوب والده وفق الصحيفة، حين سجل هدف التعادل (3-3) بلمسة ذكية مرّر فيها الكرة بين قدميه وسددها في الزاوية السفلى للمرمى.

ورغم تألق شاكيل وظهوره اللافت، لم يكن هدفاه كافيين لخروج فريقه بنتيجة إيجابية، بعد أن خطف الفريق الضيف هدف الفوز في الوقت القاتل وتحديد في الدقيقة 93 عن طريق جوشوا كيتولانو.

وعلّقت الصحيفة على ما قدّمه شاكيل بهذه المباراة بالقول: "أثبت اللاعب أنه صورة طبق الأصل عن والده".

ويحتل فينورد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 36 نقطة، لكنه يبتعد بفارق مذهل عن المتصدر آيندهوفن استقر عند 16 نقطة.

يذكر أن روبن فان بيرسي متزوج من المغربية بشرى البالي، وقد رزقا بابنين هما شاكيل (2006) ودينا (2009).