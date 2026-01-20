بالفيديو.. يوم أمر ميسي زملاءه في الأرجنتين بالانسحاب أمام البرازيل

أعاد الانسحاب المؤقت للاعبي السنغال ومدربهم من المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية أمام المغرب، إلى الأذهان حادثة سابقة كان بطلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة بلاده ضد البرازيل في تصفيات أميركا اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان لاعبو السنغال ومدربهم بابي ثياو قد تركوا أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط في الوقت بدل الضائع من نهائي أفريقيا، احتجاجا على قرار الحكم احتساب ركلة جزاء للمغرب، قبل أن يعودوا مجددا لاستئناف اللعب.

يوم أمر ميسي زملاءه في الأرجنتين بالانسحاب

وذكّر هذا التصرف بما فعله ميسي يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حين هدد المسؤولين عن تلك المباراة بعدم خوضها احتجاجا على عنف الشرطة البرازيلية ضد الجماهير الأرجنتينية التي تواجدت على مدرجات ملعب ماراكانا الشهير، أثناء محاولة الأخيرة فض مناوشات بين جماهير البلدين.

يومها لم ترق لميسي طريقة تعامل الشرطة مع جماهير "التانغو"، فأمر زملاءه بمغادرة أرضية الملعب الذين عادوا بالفعل إلى غرف الملابس بعد عزف النشيدين الوطنيين.

وقال ميسي في ذلك الموقف "لن نلعب، سنغادر".

قرار عودة الأرجنتين

وبعد أن هدأت الأوضاع على المدرجات عاد ميسي وزملاؤه إلى الملعب، وانطلقت المباراة متأخرة عن موعدها الأصلي بـ30 دقيقة، وفيها فازت الأرجنتين بهدف دون رد.

وتحمّل ميسي مسؤولية قراره وقال بعد المباراة "قمنا بذلك لأنه كان الوسيلة الوحيدة لتهدئة الأمور، من الملعب لم يكن بإمكاننا فعل الكثير".

وأضاف "كنا نرى كيف كانوا يضربون الجماهير، كان من الممكن أن تقع كارثة. بعض اللاعبين كانت عائلاتهم حاضرة في الملعب وفكّرنا فيهم، لأنهم لم يكونوا يعلمون ما الذي يحدث، كنا منشغلين بهذا أكثر من المباراة التي أصبحت في تلك اللحظة أمرا ثانويا".

وختم ميسي "عندما هدأت الأمور نسبيا قررنا العودة وخوض المباراة، لكننا ذهبنا أولا للاطمئنان على أقاربنا وكل من كان هناك".

ميسي يطلق تصريحات غاضبة

ولم يكتف ميسي بهذه التصريحات، فقد عبّر عن غضبه مرة أخرى عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، فكتب "فوز كبير في ماراكانا لكنه سيبقى مشوبا بقمع الأرجنتينيين في البرازيل مرة أخرى. لا يمكن التسامح مع ذلك، إنه جنون يجب أن يتوقف الآن".

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وقتها إجراءات تأديبية بحق الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني، لا سيما بسبب خرق مادتين من قانون الانضباط هما 17.2 المتعلقة "بالسلوك غير اللائق من الجماهير" والمادة 14.5 ذات العلاقة "بتأخير انطلاق المباراة".

وفرض "فيفا" على الاتحاد الأرجنتيني غرامة قدرها 21 ألف يورو بعدما حمّله مسؤولية عدم انضباط جماهيره داخل الملعب ومحيطه، فيما برّأت ميسي واللاعبين من مسألة مغادرة الملعب قبل بدء المباراة.

وأشارت شبكة آر إم سي سبورت الفرنسية إلى أن "فيفا" لن يتدخل في مسألة فرض عقوبات محتملة على السنغال، على اعتبار أن بطولة كأس الأمم الأفريقية تُنظّم من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي سيُطبّق لوائحه التأديبية الخاصة.