النصر ضد ضمك في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، غدا الأربعاء، حيث يلتقي ضمك مع ضيفه النصر ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

ويسعى ضمك لتحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر، بينما يدخل النصر اللقاء بهدف مواصلة المنافسة على لقب الدوري السعودي لكرة القدم.

موعد مباراة النصر ضد ضمك في الدوري السعودي

تقام مباراة النصر وضمك ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي، غدا الأربعاء 21 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتنطلق المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية وقطر، السادسة والنصف (18:30) بتوقيت المغرب والجزائر والسابعة والنصف (19:30) بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد ضمك في دوري روشن

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

التشكيلتان المتوقعتان

النصر: بينتو، سلطان الغنام، إنييفو مارتينيز، محمد سيماكان، نواف بوشل، عبدالله الخيبري، أنجيلو غابرييل، ويسلي تيكسيرا، كينغسلي كومان، غواو فيليكس، كريستيانو رونالدو.

ضمك: سيلفا، الحركاس، الهوساوي، العبيد، بدران، سيلا، فادا، العنزي، الشراحيلي، القحطاني وهزاع الغامدي.