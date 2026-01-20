رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|المغرب

المغرب ينفي مقتل سنغالي عقب مباراة نهائي كأس أفريقيا

Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Semi Final - Senegal Training - Tangier Grand Stadium, Tangier, Morocco - January 13, 2026 General view of a member of security as the Senegal fans watch the training session REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
الأمن المغربي خارج ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالعاصمة الرباط قبل نهائي كأس أفريقيا (رويترز)
Published On 20/1/2026
آخر تحديث: 13:19 (توقيت مكة)

نفت السلطات المغربية، الثلاثاء، مقتل مواطن سنغالي جراء اعتداء عقب مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي جمعت منتخبي البلدين قبل يومين بالرباط.

المغرب ينفي مقتل سنغالي

وأشارت مديرية الأمن الوطني بالمغرب في بيان، إلى "محتويات رقمية نشرتها مواقع وحسابات سنغالية، تزعم أن مواطناً سنغالياً تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض في أعقاب مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا، ما تسبب بوفاته".

وأوضحت أنها "أجرت أبحاثاً وتحريات معمقة، أوضحت عدم تسجيل أي جريمة قتل عمد أو ضرب مفضي للموت كان ضحيتها مواطن سنغالي، باستخدام الأسلوب الإجرامي الوارد في تلك المحتويات المنشورة".

وأكدت أن "الحادث الوحيد المسجل يتمثل في العثور على جثة شخص مجهول الهوية من دول جنوب الصحراء (لم تحدد جنسيته)، بمدينة سلا (غرب) تفوح منها رائحة الخمر، ولا تحمل أي علامات للعنف، باستثناء علامات عض طفيفة".

تلك العلامات متعلقة، وفق المديرية، "بوجود بعض الكلاب الضالة بمكان اكتشاف الجثة".

وبشأن ردود الفعل، قالت المديرية إنها باشرت "بحثاً قضائياً في الحادثة بغرض تحديد هوية الضحية".

Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco - Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Morocco - January 18, 2026 Senegal players celebrate with the trophy after winning the Africa Cup of Nations REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
منتخب السنغال يحتفل بكأس أفريقيا بملعب "الأمير مولاي عبد الله" (رويترز)

السنغال تتوج بكأس أفريقيا

والأحد، توج المنتخب السنغالي بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بفوزه بهدف على نظيره المغربي المضيف، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالعاصمة الرباط.

وشهدت المباراة احتجاجاً كبيراً من لاعبي منتخب السنغال بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 90+8، حيث تعرض إبراهيم دياز لعرقلة من جانب الحاج مالك ضيوف، مدافع أسود التيرانغا.

وانسحب لاعبو منتخب السنغال من أرض الملعب احتجاجاً على قرار الحكم، قبل أن يعودوا بعد 15 دقيقة لمواصلة اللعب.

واستضاف المغرب النسخة الـ35 من كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1988، في الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025، وحتى 18 يناير/كانون الثاني 2026، بمشاركة 24 منتخباً.

المصدر: وكالة الأناضول

