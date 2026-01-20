عضو في البرلمان الفرنسي يطالب الفيفا بنقل مونديال 2026 خارج أميركا

دعا العضو في البرلمان الفرنسي إريك كوكريل عن حزب "فرنسا الأبية" الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الثلاثاء إلى حصر استضافة كأس العالم هذا الصيف في المكسيك وكندا فقط دون الولايات المتحدة، ردًّا على السياسات الدولية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكتب كوكريل البالغ 67 عامًا عبر منصة إكس (X) "بجدية، هل يُعقل إقامة كأس العالم في دولة تهاجم جيرانها، وتهدد بغزو غرينلاند، وتنتهك القانون الدولي، وتسعى لتقويض الأمم المتحدة، وتُنشئ ميليشيات فاشية وعنصرية داخل حدودها، وتهاجم المعارضة، وتمنع مشجعي نحو 15 دولة من حضور البطولة؟".

وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان "السؤال جدي، لاسيما أنه لا يزال من الممكن إعادة التركيز على المكسيك وكندا".

ومع تبقي أقل من 5 أشهر على انطلاق نهائيات كأس العالم (11 يونيو/حزيران – 19 يوليو/تموز) التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يبدو من المستبعد أن تغيّر فيفا موقفها.

خلال قرعة دور المجموعات في أوائل ديسمبر/كانون الأول، بذل رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو جهودًا كبيرة لتكريم ترامب بمنحه أول نسخة من "جائزة السلام" التي ابتكرتها أعلى هيئة حاكمة في عالم الكرة المستديرة.