استقبال الأبطال للسنغال.. موكب أسطوري لـ"أسود التيرانغا" مع كأس أفريقيا

لاقى منتخب السنغال الذي توج بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في المغرب استقبال الأبطال في موكب جماهيري بشوارع العاصمة دكار، اليوم الثلاثاء.

وسار المنتخب السنغالي في شوارع دكار بحافلة مكشوفة تسير ببطء وسط أعداد كبيرة من الجماهير التي ارتدت قميص منتخب بلادها، واحتفلت بأبواق الفوفوزيلا وأبواق السيارات والهتافات.

ووقف لاعبو السنغال على سطح حافلة مكونة من طابقين، وتناوبوا رفع الكأس والعلم السنغالي، وهم يصفقون ويتبادلون التحية مع الجماهير.

وتسلق المشجعون لوحات الإعلانات وأسطح السيارات لإلقاء نظرة على الأبطال، واستغلال أي مكان متاح لمشاهدة أسود التيرانغا.

الرئيس السنغالي يستقبل أسود التيرانغا

ووصل المنتخب السنغالي قد وصل إلى مطار دكار، فجر الثلاثاء، وكان في استقبالهم الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الذي أشاد بهم.

وقال الرئيس السنغالي "لقد قدم اللاعبون أداء بطوليا رائعا، وكانوا نموذجا يحتذى به داخل الملعب وخارجه، إنهم مصدر فخر لنا".

وانتزع منتخب السنغال الكأس بفوز مثير على المغرب بنتيجة (1-0) في المباراة النهائية التي امتدت لشوطين إضافيين في العاصمة الرباط. وأحرز بابي غايي هدف السنغال الوحيد في مباراة شهدت أحداثا مثيرة