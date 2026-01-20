إنفانتينو يشكر المغرب ويشيد بالتنظيم المثالي لكأس الأمم الأفريقية

أشاد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بتنظيم المغرب لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي اختتمت الأحد الماضي بتتويج منتخب السنغال باللقب بفوزه على "أسود الأطلس" بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وحضر إنفانتينو المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط إلى جانب عدد من الشخصيات، وتواجد في مراسم تتويج السنغال وتوزيع الميداليات على اللاعبين.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام": "أشكر المغرب على استضافته الرائعة لكأس الأمم الأفريقية، وأهنئ السنغال مجددا على فوزها".

وأضاف: "حضرت المباراة النهائية في أحد أحدث ملاعب العالم، وقد شعرت بفخر كبير لرؤية التقدم المحرز في البنية التحتية لكرة القدم الأفريقية عن كثب، ولتجربة كرم الضيافة الرائع".

وتواجد إنفانتينو في مقر "فيفا" الإقليمي في أفريقيا المقام بملعب محمد السادس قرب العاصمة المغربية الرباط، والذي افتتحه العام الماضي.

وقال في هذا الصدد: "أرحب بالأصدقاء والزملاء من أفريقيا وأوروبا في مكتب الفيفا الرائع في الرباط، حيث تحدثنا عن تبادل المعرفة والتعلم من تجاربنا المشتركة في ورشة عمل تبادل المعرفة التي نظمتها الفيفا".

واختتم منشوره بالقول: "كرة القدم لعبة عالمية وتطرح تحديات فريدة. من المهم أن نتحلى بعقلية وروح منفتحتين لنرتقي بلعبتنا معا، ونضمن استمرارها في توفير الفرص وإلهام الجيل القادم".

وكان إنفانتينو أكد أن المكتب الإقليمي بالمغرب سيكون نقطة اتصال مهمة لخدمة 54 اتحادا أفريقيا، "على أمل أن يكون المغرب قطبا مهما لكرة القدم العالمية خاصة في ظل الاستحقاقات الكبرى المقبلة".

انتقاد إنفانتينو للسنغال

وفي وقت سابق، أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بشدة منتخب السنغال، الذي انسحب لفترة وجيزة عقب احتساب الحكم ركلة جزاء لمنتخب المغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

إعلان

وقال إنفانتينو إنه يتوقع عقوبات مناسبة بعد المشاهد الفوضوية في الرباط الأحد، حيث هزمت السنغال في نهاية المطاف المنتخب المغربي المضيف بهدف دون رد بعد التمديد لوقت إضافي، ولكن بعد دراما متأخرة في الوقت الأصلي عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض.

وكتب إنفانتينو عبر "إنستغرام": "لسوء الحظ، شهدنا أيضا مشاهد غير مقبولة في الملعب وفي المدرجات، ندين بشدة سلوك بعض المشجعين وكذلك بعض لاعبي السنغال والجهاز الفني".

وأضاف: "من غير المقبول مغادرة الملعب بهذه الطريقة، وبالمثل، لا يمكن التسامح مع العنف في رياضتنا، فهذا ببساطة ليس صحيحا، يجب علينا دائما احترام القرارات التي يتخذها مسؤولو المباراة داخل وخارج الملعب".

وختم إنفانتينو رسالته قائلا: "أتوقع أن تتخذ الهيئات الانضباطية ذات الصلة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الإجراءات المناسبة".