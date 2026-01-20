إصابة خطيرة لمهاجم المغرب أمام السنغال تهدد مشاركته في كأس العالم

أعلن نادى ليل المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الاثنين إصابة مهاجمه حمزة إكمان بقطع في الرباط الصليبي خلال نهائي كأس أمم أفريقيا الذي خاضه منتخب المغرب أمام السنغال، مما يثير الشكوك حول مشاركته في كأس العالم 2026.

وقطع الرباط الصليبي للركبة من أخطر الإصابات الرياضية إذ يستغرق علاجه نحو 6 أشهر، وقد يؤثر على اللاعب سلبيا طوال مسيرته في الملاعب.

وبدأ المهاجم المغربي (23 عامًا) المباراة النهائية، التي فازت بها السنغال 1-صفر، من على مقاعد البدلاء. وشارك في الأشواط الإضافية، لكنه لم يصمد سوى سبع دقائق قبل أن يخرج مصابًا، تاركًا فريق المدرب وليد الركراكي يكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وقال ليل في بيان: "الفحوصات التي خضع لها اللاعب أكدت للأسف تعرضه لإصابة خطيرة، إذ يعاني حمزة إكمان من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى".

وأضاف النادي: "سيغيب حمزة لعدة أشهر".

وتأتي الإصابة قبل خمسة أشهر فقط من كأس العالم 2026، حيث يلعب المغرب في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل وأسكتلندا وهايتي.

وانضم إكمان إلى ليل قادمًا من رينجرز في فترة الانتقالات الصيفية، وسجل تسعة أهداف في 21 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات.