زلزال سياسي يهدد مونديال 2026.. ألمانيا تلوح بالمقاطعة و"إلغاء البطولة"

Dec 5, 2025; Washington, District of Columbia, USA; FIFA president Gianni Infantino presents United States President Donald Trump with the FIFA Peace Prize during the FIFA World Cup 2026 Final Draw at John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Mandatory Credit: Amber Searls-Imagn Images
زلزال سياسي يهدد مونديال 2026.. ألمانيا تلوح بالمقاطعة بسبب تهديدات ترامب (رويترز)
Published On 20/1/2026
آخر تحديث: 20:14 (توقيت مكة)

تواجه بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها الصيف المقبل في أميركا الشمالية، تهديدًا غير مسبوق بالانهيار، بعد تصاعد الأصوات في ألمانيا للمطالبة بـ "مقاطعة المونديال" وصلت حد المطالبة بـ "إلغاء البطولة" ردًا على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ألمانيا تلوح بالمقاطعة بسبب تهديدات ترامب

في تصريح لافت لوكالة "فرانس برس"، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الرياضة، كريستيان شندرلاين، أن الحكومة الاتحادية لن تتدخل بشكل مباشر في قرار المشاركة من عدمه، قائلة: "تقع مهمة التقييم على عاتق الاتحاد الألماني لكرة القدم والفيفا، وستقبل الحكومة بما تقرره هذه الهيئات".

وأضافت شندرلاين، التي تنتمي لحزب المستشار فريدريش ميرتس، أن برلين تحترم "استقلالية الرياضة"، لكنها تركت الباب مفتوحًا أمام الاتحادات لاتخاذ موقف حازم تجاه الولايات المتحدة الأميركية.

Soccer Football - UEFA Nations League - Group Stage - Hungary v Germany - Puskas Arena Park, Budapest, Hungary - November 19, 2024 Germany players pose for a team group photo before the match REUTERS/Bernadett Szabo
منتخب ألمانيا قد لا يشارك في كأس العالم إذا طبقت تصريحات الوزيرة (رويترز)

زلزال سياسي يهدد مونديال 2026

لا ترتبط هذه الأزمة بكرة القدم فحسب، بل بجذور سياسية واقتصادية عميقة، تتلخص في نقطتين:

  • أزمة غرينلاند: رغبة ترامب في الاستحواذ على الجزيرة التابعة للتاج الدنماركي.
  • الحرب التجارية: تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية باهظة على الدول الأوروبية المعارضة لسياساتها.

وصرح النائب المحافظ رودريش كيزفيتر بوضوح: "إذا نفذ ترامب تهديداته، سيكون من الصعب تخيل مشاركة الدول الأوروبية في كأس العالم" بينما ذهب النائب يورغن هارت إلى أبعد من ذلك، مطالبًا بـ "إلغاء البطولة" كخيار أخير لإعادة الرئيس الأميركي إلى رشده.

BERLIN, GERMANY - JULY 03: Roderich Kiesewetter, member of the parliamentary investigation committee into the activities of the U.S. National Security Agency (NSA) in Germany, gives a statement to the media during a meeting of the commission, on July 3, 2014 in Berlin, Germany. The commission convened following revelations last year that the NSA had for years eavesdropped on the mobile phone of German Chancellor Angela Merkel and other leading German and European politicians. Recent documents released by former NSA employee Edward Snowden show strong activity by the NSA in Germany as well as cooperation between the NSA and the German intelligence service. (Photo by Adam Berry/Getty Images)
النائب المحافظ رودريش كيزفيتر (غيتي)

الشارع الألماني منقسم

أظهر استطلاع حديث أجراه معهد "إنسا" (INSA) نتائج صادمة؛ حيث أيد 47% من الألمان فكرة المقاطعة إذا أقدمت واشنطن فعليًا على ضم غرينلاند، في مقابل معارضة 35%.

ويعد هذا الموقف استثنائيًا بالنسبة لألمانيا، حاملة اللقب العالمي 4 مرات، والتي لم تغب عن المونديال منذ عام 1950، مما يعكس حجم التوتر السياسي الذي طغى على الروح الرياضية.

جائزة السلام وعلاقة ترامب بإنفانتينو

تأتي هذه التوترات في وقت تتوثق فيه الروابط بين دونالد ترامب ورئيس الفيفا جاني إنفانتينو، الذي منح ترامب مؤخرًا "جائزة السلام من فيفا" المستحدثة، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل القارة العجوز، واعتبره البعض انحيازًا سياسيًا من المنظمة الدولية.

