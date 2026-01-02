كيف تحوّل منبوذ مانشستر يونايتد إلى ملك في نابولي؟

أكد المدير الرياضي لنادي نابولي جيوفاني مانا أن مستقبل المهاجم الدانماركي راسموس هويلوند مع الفريق بات شبه محسوم، مشيرا إلى أن بند شراء عقده من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بات "مجرد إجراء شكلي".

وكان هويلوند قد انضم إلى نابولي الصيف الماضي معارا من مانشستر يونايتد مع خيار الشراء، وذلك بعد الإصابة القوية التي تعرّض لها مهاجم نابولي روميلو لوكاكو.

وقال مانا، في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، إن هناك ثقة مشتركة بين النادي وهويلند في مشروع نابولي الرياضي على الأمد الطويل.

كما أشار مانا إلى أن نابولي فعل كل ما بوسعه منذ البداية لانتداب اللاعب وضمه وهو ما كان فعلا، مشددا على أن هويلوند بات عنصرا مهما جدا في النادي.

ويقدم المهاجم الدانماركي مستويات لافتة خلال الموسم الجاري، حيث شارك في 20 مباراة بجميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف، إضافة إلى صناعة 3 أهداف أخرى، ليؤكد قيمته الفنية وتأثيره الهجومي مع الفريق.

ويخوض هويلوند الموسم الحالي معارا إلى نابولي قادما من مانشستر يونايتد، ويتضمن عقده خيار شراء بقيمة 50 مليون يورو، يتحول إلى إلزامي في حال تأهل نابولي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.