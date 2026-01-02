ناد فرنسي يؤكد إصابة أحد لاعبيه في حريق جبال الألب بسويسرا

أكد نادي ميتز الفرنسي، لكرة القدم، إصابة أحد لاعبيه الشباب، بجروح بالغة في حريق اندلع في جبال الألب بسويسرا ليلة رأس السنة الجديدة، والذي أودى بحياة نحو 40 شخصا.

وأعلن نادي ميتز، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أمس الخميس، أن اللاعب تاهيريس دوس سانتوس (19 عاما)، الذي يلعب في الفريق الرديف بالنادي، أصيب بحروق بالغة وتم نقله جوا إلى مستشفى بألمانيا لتلقي العلاج.

وذكر النادي "يعرب ميتز عن تأثره الشديد بهذا النبأ، حيث أعرب مديروه ولاعبوه ومدربوه وموظفوه عن صدمتهم وتضامنهم مع تاهيريس في معاناته".

وأضاف النادي "يعرب ميتز أيضا عن دعمه الكامل لعائلة اللاعب، ويعمل مع السلطات الطبية لنقل تاهيريس إلى مستشفى ميرسي، بالقرب من منزله".

ولقي نحو 40 شخصا حتفهم في الحريق الذي اندلع في كازينو "لو كونستليشن" في كرانس مونتانا، الواقعة في جبال الألب السويسرية، وأصيب نحو 115 شخصا آخر، منهم 80 في حالة حرجة، علما بأن معظم المصابين بجروح خطيرة تتراوح أعمارهم بين 16 و26 عاما.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية أن لاعب الغولف إيمانويل جاليبيني (17 عاما)، توفي في الحريق.

وأفادت وكالة "أنسا" للأنباء أنه تم تحديد هويته بعد العثور على هاتفه المحمول في الكازينو، بينما اكتفى الاتحاد الإيطالي للغولف بالإعلان عن وفاته دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكتب الاتحاد الإيطالي للغولف في بيان له على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "ينعي الاتحاد وفاة جاليبيني، الرياضي الشاب الذي جسد الشغف والقيم الأصيلة. في هذه اللحظة العصيبة، نتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وجميع محبيه. إيمانويل، ستبقى ذكراك خالدة في قلوبنا".