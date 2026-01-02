موعد وملاعب "خليجي 27" في جدة

أعلن اتحاد كأس الخليج لكرة القدم في موقعه الرسمي، الجمعة، عن استضافة مدينة جدة بالمملكة، لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27".

وستقام بطولة كأس الخليج في الفترة بين 23 سبتمبر/أيلول والسادس من أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وأشاد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني بما تتمتع به المملكة من قدرات وإمكانيات تبشر بنسخة استثنائية من البطولة الخليجية التي تعد أحد أعرق البطولات في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل عن اعتزاز وترحيب المملكة باستضافة الأشقاء في هذه البطولة التي تعود إلى أرض المملكة مجددا، متمنيا للمنتخبات المشاركة التوفيق وطيب الإقامة في وطنهم الثاني.

وأضاف المسحل أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيواصل العمل من أجل الاستعداد لتقديم نسخة تاريخية من البطولة على أرض المملكة، بدعم سخي من القيادة الرشيدة، ومتابعة واهتمام مستمرين من وزارة الرياضة.

ومن المقرر أن تقام مباريات بطولة كأس الخليج العربي الـ27 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (ملعب الإنماء) وملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وكانت السعودية استضافت نسخ 1972، 1988، 2002 و2014، وأحرزت اللقب في 3 مناسبات أعوام 1994 و2002 و2004.

وأقيمت النسخة الاخيرة في الكويت في ديسمبر/كانون الأول 2024، وأحرزت البحرين لقبها على حساب عُمان (2-1).