المغرب ضد تنزانيا في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان

يستضيف ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره التنزاني، ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 لكرة القدم.

موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا في كأس أفريقيا

تقام مباراة المنتخبين المغربي والتنزاني يوم الأحد 4 يناير/كانون الثاني 2025 بملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر (17:00)، السادسة مساءً بتوقيت مصر (18:00)، والسابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية (19:00).

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد تنزانيا

beIN Max 1

beIN Max 3

beIN Max 4

كما يمكن متابعة التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

أسود الأطلس وشعار "الخطأ ممنوع"

يدخل أسود الأطلس المباراة بشعار "الخطأ ممنوع"، واضعين نُصب أعينهم حسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة دون ترك المجال لأي مفاجأة، خاصة في ظل أفضلية واضحة تصب في مصلحة أصحاب الأرض.

وكان المنتخب المغربي قد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد فوزين على جزر القمر (2-0) وزامبيا (3-0)، وتعادل مع مالي (1-1) في الجولة الثانية.

في المقابل، يخوض منتخب تنزانيا اللقاء دون ضغوط كبيرة، بعدما تجاوز التوقعات وبلغ هذا الدور محتلا المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين فقط.

وخسر المنتخب التنزاني أمام نيجيريا (2-1) في المجموعة الثالثة، قبل أن يتعادل مع أوغندا (1-1) ثم تونس (1-1) في الجولة الأخيرة، مستفيدا من قاعدة أفضلية الهجوم مقارنة ببقية أصحاب المركز الثالث من ذوي الرصيد نفسه (أنغولا في المجموعة الثانية وجزر القمر في المجموعة الأولى).

ويُعد بلوغ هذا الدور إنجازا مهما لتنزانيا، التي لم يسبق لها تجاوز دور المجموعات في مشاركاتها الثلاث السابقة (1980 و2019 و2023)، ما يخفف حجم الضغوط ويجعل أي نتيجة إيجابية مكسبا إضافيا.

تفوق مغربي

سبق أن التقى المنتخبان مرة واحدة في نهائيات كأس أمم أفريقيا، وذلك في نسخة 2023 التي أُقيمت في كوت ديفوار، حين افتتح المنتخب المغربي مشواره بفوز عريض على تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد، تناوب على تسجيلها رومان سايس، وعز الدين أوناحي، ويوسف النصيري.

كما تواجه المنتخبان في مدينة وجدة المغربية خلال مارس/آذار 2025، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وحقق خلالها المغرب الفوز بهدفين دون مقابل.

في المقابل، لم تحقق تنزانيا الفوز على المغرب سوى مرة واحدة في مباراة رسمية، عندما تغلبت عليه بنتيجة 3-1 في مارس/آذار 2013، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2014 في البرازيل.

وسيواجه المنتخب الفائز في هذه المباراة الفائز من مباراة جنوب أفريقيا والكاميرون.

التشكيلة المحتملة للمغرب

بونو، مزراوي، ماسينا، أقرد، الشيبي، العيناوي، أوناحي، دياز، الصبيري، الزلزولي، الكعبي.

التشكيلة المحتملة لتنزانيا

ماسالانغا، ديكسون، نوندو، حمد، محمد حسين، نوفاتيس، منوغا، مابيلا، فيصل سالوم ، صاماتا، مسوفا.