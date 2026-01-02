هل يكسر رونالدو حاجز الألف هدف قبل مونديال 2026؟

يدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 2026 وهو يتطلع لبلوغ هدفه الألف قبل خوض غمار كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته الكروية الطويلة.

قبل شهر واحد فقط من بلوغه 41، يجد رونالدو نفسه في سباق مع الزمن، مع سؤال واحد يتردد في الأذهان مع بزوغ فجر العام الجديد: هل سيتمكن من الوصول إلى الألف هدف قبل أم خلال كأس العالم 2026؟ وبعد هدفه الأخير الذي جاء في الوقت المناسب في تعادل النصر غير المتوقع مع الاتفاق، اختتم رونالدو 2025 برصيد 958 هدفا.

ومع تبقي أقل من 6 أشهر قبل مشاركته السادسة في كأس العالم، بات يفصله 42 هدفا فقط عن تحقيق أحد أعظم الإنجازات في تاريخ كرة القدم.

وصرح رونالدو في حفل توزيع جوائز غلوب سوكر قبل أيام: "لا يهم أين ألعب، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا. أريد دائما الفوز بالمزيد من الألقاب، وأريد الوصول إلى ذلك الرقم الذي تعرفونه جميعا. أنا متأكد من أنني سأحققه إذا تجنبت الإصابات".

وأضاف: "من الصعب الاستمرار في اللعب، لكنني ما زلت أملك الشغف والحافز". تقول صحيفة ماركا إنه من الواضح أن "صاروخ مادريرا" غير مستعد لتعليق حذائه حتى يحقق هدفا أصبح هاجسا بالنسبة له.

ومع ذلك، فهو لا يريد الاكتفاء بما حققه، ويدرك تماما أن تحقيقه في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث تصل البرتغال كأحد أبرز المرشحين، سيرفع إنجازه إلى مستوى آخر.

أوضح ذلك مؤخرا في مقابلة مع المذيع بيرس مورغان: "إذا سألتموني: كريستيانو، هل الفوز بكأس العالم حلم؟، فالجواب هو لا، ليس حلما. الفوز بكأس العالم لن يغير اسمي في تاريخ كرة القدم، لن أكذب. الفوز ببطولة من6 أو 7 مباريات. هل تعتقد أن هذا معيار عادل لتحديد إرث اللاعب؟ لا، ليس كذلك".

منذ انضمامه إلى النصر في يناير/كانون الثاني 2023 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، سجل رونالدو 107 أهداف في 120 مباراة، بمعدل يقارب 0.90 هدف في المباراة الواحدة. لكن هذا الموسم، رفع رونالدو معدله التهديفي إلى 0.93 هدف في المباراة.

أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر:

موسم 2022-2023: 20 هدفا في 25 مباراة

موسم 2023-2024: 44 هدفا في 45 مباراة

موسم 2024-2025: 35 هدفا في 41 مباراة

موسم 2025-2026: 14 هدفا في 15 مباراة

حتى الآن، سجل 14 هدفا في 15 مباراة. بالإضافة إلى 5 أهداف أخرى مع منتخب البرتغال في 5 مباريات.

وبالنظر إلى معدله التهديفي، يُمكنه إنهاء الموسم متجاوزا حاجز 990 هدفا. لكن كل شيء سيتوقف، بالطبع، على مدى تقدم النصر في دوري أبطال آسيا 2، حيث وصلوا حاليا إلى دور الـ16.

وترى صحيفة "ماركا" أنه على الرغم من العفو عنه بعد تعرضه للطرد أمام أيرلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم واستعداده للمشاركة في أول مباراة بالمونديال، فإنه يبدو من المستبعد جدا أن يصل إلى 1000 هدف في مسيرته قبل أو أثناء البطولة.