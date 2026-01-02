فيديو.. الكرة الليبية سلاح "الأوائل" لحماية الأرض والتاريخ

شكل إعدام عمر المختار عام 1931 محطة فارقة في التاريخ الليبي؛ إذ أجج الوعي الوطني وضاعف الرفض الشعبي للاحتلال.

وردا على ذلك سعت السلطات الاستعمارية بعدها إلى ترويض الشارع عبر توظيف الرياضة وتنظيم النشاطات الشبابية، في محاولة لعزل الشباب عن مسارات المقاومة.

بيد أن هذه السياسة لم تبلغ غاياتها، فسرعان ما تحولت تلك الأندية والملاعب إلى فضاءات وطنية، تعزز الهوية وتبقي جذوة النضال متقدة.

تحولت كرة القدم بعد وقت قصير إلى وسيلة للمقاومة، فحرص الأوائل على تنظيمها وتطويرها وتحويلها في اتجاه مكافحة المحتل، وهكذا تطورت الفرق الصغيرة إلى نواد كبيرة تضاهي نوادي المحتل الإيطالي، وكذلك محاولة الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية، لتصبح سلاحا يشهر في وجه الغزاة، وتصنع دورا محوريا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.