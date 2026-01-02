موهبة برشلونة السابق يشعل مواقع التواصل بصور العمرة

حظيت مقاطع فيديو وصور ورسائل شاركها اللاعب الفرنسي قيس رويز -لاعب برشلونة السابق- عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتفاعل كبير من المتابعين.

ويوجد رويز (23 عامًا)، ذو الأصول المغربية، حاليا في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. ونشر رويز رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله الذي بلغنا أداء العمرة، اللهم تقبلنا واغفر لنا واهدِ قلوبنا".

وشارك رويز -أحد اللاعبين الواعدين في العقد الماضي- العديد من مقاطع الفيديو والصور والرسائل. وحظيت جميعها باهتمام واسع، نظرا لبروزه في أكاديمية "لاماسيا" منذ صغره، حتى إن نادي برشلونة قرر استعادته بعد مدة وجيزة قضاها بعيدا عن النادي.

انضم رويز إلى "لاماسيا" في 2009 وهو في السابعة من عمره، ولعب في صفوف الشباب بالنادي الكتالوني حتى 2015، وهو العام الذي قرر فيه البحث عن بيئة جديدة وانضم إلى باريس سان جيرمان.

لكن مغامرة اللاعب الاحترافية الثانية في فرنسا تحولت إلى كابوس، إذ فشل في إثبات وجوده وظهر في مناسبة واحدة مع الفريق الأول.

شارك للمرة الأولى مع الفريق الأول للنادي الفرنسي في 2020، لكنه عاد بعد عام إلى برشلونة في صفقة تبادلية.

ومع ذلك، لم ينجح اللاعب الفرنسي الشاب في إثبات جدارته، فغادر برشلونة قبل نهاية الموسم. ومنذ ذلك الحين، لعب رويز مع أوكسير، ويلعب حاليا مع "فرانس بورين"، أحد فرق الدرجة الثانية البلجيكية.