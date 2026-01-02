لاعبون عرب يتصدرون نجوم مواجهات ثمن نهائي أمم أفريقيا

يقود عدد من نجوم المستوى الأول في القارة الأفريقية منتخباتهم بداية من يوم السبت مع انطلاق الدور ثمن النهائي للنسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

ويبرز عدد كبير منهم في صورة الثلاثي الذي تنافس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على لقب الأفضل في القارة، حيث عاد التتويج إلى مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب، في حين حل مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ومهاجم غلطة سراي التركي في المركزين الثاني والثالث.

ويمكن استعراض عدد من النجوم في التالي:

1- أشرف حكيمي (المغرب)

يستعد أشرف حكيمي أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025 والعائد من إصابة في الكاحل الأيسر لقيادة المغرب المرشح الأبرز للقب أمام تنزانيا.

وبعد صولاته الأوروبية وألقابه الكثيرة في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا يأمل حكيمي في قيادة أسود الأطلس للقب قاري غائب منذ عام 1976.

2- محمد صلاح (مصر)

بعد معاناته في تسجيل الأهداف مع ليفربول هذا الموسم استعاد صلاح شهيته التهديفية، حيث أحرز هدفي الفوز على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وقاد منتخب بلاده إلى صدارة المجموعة الثانية.

ويأمل صلاح أن يتوهج في مباراة بنين والمضي في حلمه الشخصي بإحراز أول لقب قاري في مسيرته.

3- فيكتور أوسيمهن (نيجيريا)

المهاجم النشيط أوسيمهن أفضل لاعب في أفريقيا عام 2023، يشكل خطورة كبيرة في الكرات العالية، وكان بإمكانه تسجيل 3 أهداف أمام تنزانيا وتونس في المجموعة الثالثة، لكنه اكتفى بهدف واحد.

زميله وأفضل لاعب أفريقي عام 2024 أديمولا لوكمان قدّم أيضا أداء لافتا.

4- رياض محرز (الجزائر)

القائد رياض محرز جناح مانشستر سيتي السابق وأهلي جدة السعودي حاليا كان مصدر إلهام للمنتخب الجزائري، وتمكن من تسجيل 3 أهداف في مقابلتين.

يأمل محرز أن يحافظ على حسه التهديفي أمام الكونغو الديمقراطية والتقدم خطوة في المنافسة وقيادة المنتخب إلى تكرار إنجاز بطولة مصر 2019.

5- أماد ديالو (كوت ديفوار)

جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي أماد ديالو كان اللاعب الوحيد الذي نال جائزتي أفضل لاعب في الدور الأول، ويأمل أن يواصل تألقه والذهاب بعيدا مع منتخب بلاده كوت ديفوار بداية من المواجهة المقبلة ضد بوركينا فاسو التي تمتلك مدافعين صلبين هما إدمون تابسوبا وإيسوفو دايو.