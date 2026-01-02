برشلونة يعرض تير شتيغن بثمن بخس والحارس يتمسك بالنادي

تشهد فترة الانتقالات الشتوية نشاطا ملحوظا في صفوف نادي برشلونة، إذ تشمل خطة النادي التعاقد مع لاعبين جدد، إلى جانب الاستغناء عن آخرين.

ويُعد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن أبرز المرشحين للرحيل، في ظل عدم اعتماد مواطنه هانسي فليك مدرب الفريق عليه خلال النصف الثاني من موسم 2025-2026.

وكان تير شتيغن قد عاد إلى صفوف برشلونة بعد خضوعه لجراحة في الظهر خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، وشارك في مباراة الفريق أمام غوادالاخارا ضمن كأس ملك إسبانيا، لكنه لا يزال الخيار الثالث في ترتيب حراس المرمى خلف خوان غارسيا وفويتشيك تشيزني، وبناء على ذلك أُبلغ الحارس بإمكانية الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ويحتاج تير شتيغن إلى المشاركة بانتظام من أجل ضمان مكانه مع منتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق، أبدى نادي جيرونا اهتمامه بالتعاقد مع الحارس الألماني ليكون بديلا لباولو غاتسانيغا، لكن النادي لا يملك القدرة على دفع مقابل مالي كبير، وهو ما لا يراه برشلونة عائقا.

برشلونة يعرض تير شتيغن بثمن بخس

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة مستعد لقبول إعارة تير شتيغن مقابل مليون يورو، في خطوة تهدف إلى تسهيل رحيل قائد الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقد يمنح هذا الانتقال الحارس فرصة اللعب بانتظام وإبراز إمكانياته، مما قد يمهد لرحيله بشكل دائم خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويؤكد برشلونة أن تير شتيغن متاح للرحيل، وأنه لن يضع عراقيل أمام أي ناد يسعى إلى ضمه حتى نهاية الموسم، لكن المشكلة تكمن في عدم إبداء الحارس البالغ من العمر 33 عاما رغبة واضحة في المغادرة رغم علمه بصعوبة حصوله على فرصة للمشاركة.

ويؤمن تير شتيغن بقدرته على استعادة مكانه الأساسي، ولا سيما خلال بطولة كأس السوبر الإسباني المقررة إقامتها في السعودية، إضافة إلى منافسات كأس ملك إسبانيا، لكن اعتماد المدرب هانسي فليك يظل منصبّا على خوان غارسيا وفويتشيك تشيزني فقط.