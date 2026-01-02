برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يستعد برشلونة لمواجهة مضيّفه إسبانيول، السبت، في مباراة قوية ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر الفريق الكتالوني جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، مقابل 33 نقطة لإسبانيول صاحب المركز الخامس.

ويدخل إسبانيول اللقاء بعد فوزه على أتلتيك بيلباو 2-1، فيما تغلب برشلونة على فياريال 2-0، مواصلا سلسلة تسجيله للأهداف في 18 مباراة متتالية بالدوري.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

تقام مباراة الدربي الكتالوني بين إسبانيول وبرشلونة على ملعب الكورنيا دي لابرا، السبت 3 يناير/كانون الثاني 2026.

وتعطى صافرة بداية المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر، والتاسعة مساء (21:00) بتوقيت المغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إسبانيول

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS EN 1

كما يمكنكم متابعة تغطية المباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

هيمنة برشلونة وتحدي إسبانيول

تاريخيا، يتفوق برشلونة على إسبانيول في المواجهات المباشرة، حيث فاز في 125 مباراة من أصل 215 لقاء، مقابل 44 فوزا لإسبانيول. وفي ملعب الكورنيا حقق برشلونة 42 فوزا من 107 مواجهات، بينما فاز الفريق المضيف في 32 مناسبة.

ومن أبرز لاعبي الفريقين هذا الموسم، يحتل إريك غارسيا الصدارة في برشلونة من حيث دقائق اللعب، بينما يقود فيران توريس قائمة هدافي الفريق بـ11 هدفا، في حين يتصدر روبرتو فيرنانديز مباريات إسبانيول، ويعد بيري ميلا هدافه الحالي بـ6 أهداف.

ومع هذه الأرقام، يُنظر إلى برشلونة على أنه الفريق الأوفر حظا للفوز، رغم صعوبة مواجهة مضيّفه، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة الإسبانية بشغف كبير.

يذكر أن آخر مواجهة بين الفريقين جرت على ملعب إسبانيول وفاز بها أشبال فليك 2-0 من توقيع لامين جمال وفيرمين في ليلة تتويج برشلونة بلقب الدوري.

تشكيلة إسبانيول المحتملة

ديميتروفتش، عمر الهلالي، كاليرو، كابريرا، روميرو، لوزانو، غونزاليس، دولان، إكسبوزيتو، ميلا، روبرتو فيرنانديز.

تشكيلة برشلونة المحتملة

جوان غارسيا، كوندي، مارتن، كوبارسي، بالدي، دي يونغ، إيريك، لامين، فيرمين، رافينيا، توريس.