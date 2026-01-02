رياضة|المغرب

الوداد يضم لاعبا فرنسيا من أصول مغربية

الوداد يضم لاعبا فرنسيا من أصول مغربية نبيل خالي - المصدر: حساب نادي الوداد على إكس
اللاعب نبيل خالي في أول تدريب مع الوداد (نادي الوداد)
Published On 2/1/2026
آخر تحديث: 13:59 (توقيت مكة)

أعلن نادي الوداد متصدر الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم، تعاقده مع الظهير الأيسر الفرنسي من ⁠أصول مغربية نبيل خالي، ​في صفقة انتقال مجاني.

وقال النادي ‍في حسابه على فيسبوك مع مقطع فيديو تقديمي للاعب البالغ من العمر ‍27 عاما "مرحبا ⁠بك في العائلة الحمراء.. نبيل خالي".

استهل خالي مشواره في الفئات السنية لنادي نيس قبل خوض تجارب احترافية في سلوفينيا ومولدوفا.

ويجيد خالي اللعب ​في عدة مراكز ‌بجهة اليسار مثل الظهير الأيسر والجناح الأيسر أو صانع اللعب المتقدم بسبب سرعته ومهاراته ‌ورؤيته الجيدة للملعب.

ويأتي التعاقد مع خالي لتعزيز ‌صفوف الفريق في ⁠فترة الانتقالات الشتوية لمواصلة المنافسة على اللقب محليا وكذلك استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة.

ويتصدر الوداد ‌الدوري المغربي برصيد 20 نقطة من 8 مباريات بفارق نقطتين عن الجيش الملكي أقرب مطارديه.

المصدر: رويترز

