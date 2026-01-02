الوداد يضم لاعبا فرنسيا من أصول مغربية
آخر تحديث: 13:59 (توقيت مكة)
أعلن نادي الوداد متصدر الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم، تعاقده مع الظهير الأيسر الفرنسي من أصول مغربية نبيل خالي، في صفقة انتقال مجاني.
وقال النادي في حسابه على فيسبوك مع مقطع فيديو تقديمي للاعب البالغ من العمر 27 عاما "مرحبا بك في العائلة الحمراء.. نبيل خالي".
استهل خالي مشواره في الفئات السنية لنادي نيس قبل خوض تجارب احترافية في سلوفينيا ومولدوفا.
ويجيد خالي اللعب في عدة مراكز بجهة اليسار مثل الظهير الأيسر والجناح الأيسر أو صانع اللعب المتقدم بسبب سرعته ومهاراته ورؤيته الجيدة للملعب.
ويأتي التعاقد مع خالي لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية لمواصلة المنافسة على اللقب محليا وكذلك استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة.
ويتصدر الوداد الدوري المغربي برصيد 20 نقطة من 8 مباريات بفارق نقطتين عن الجيش الملكي أقرب مطارديه.
المصدر: رويترز