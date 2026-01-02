صدامات قوية في مواجهات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

تعود الإثارة بقوة بداية من يوم السبت المقبل بمناسبة انطلاق مباريات دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا المقامة بالمغرب.

وسارت النسخة الحالية وفقا للتوقعات بعد تأهل المنتخبات التقليدية في البطولة أو ما يُعرَف بمنتخبات العيار الثقيل.

واختُتم دور المجموعات أمس الأربعاء بخروج بطل واحد سابق هو زامبيا وتأهل 11 آخرين إلى دور الستة عشر، ‍مما يشير إلى مواجهات قوية حتى النهاية.

المغرب.. لقب غائب منذ نصف قرن

مستضيف البطولة المنتخب المغربي يواجه نظيره التنزاني في مواجهة يريد المدرب الركراكي ولاعبوه الرد على الانتقادات الكثيرة التي طالت أسود الأطلسي وأداءهم المتذبذب خلال المباراتين الأولى والثانية في دور المجموعات أمام جزر القمر ومالي.

وأكد الركراكي قبل مواجهة الأحد المقبل ضد تنزانيا في الرباط أن المنتخب سيخوض اللقاء بجدية ودون تهاون "من الآن فصاعدا، كل مباراة هي نهائي كأس".

ويأمل المنتخب المغربي استعادة الكثير من بريقه باعتباره متصدرا لتصنيف المنتخبات الأفريقية، والمضي في رحلة البحث عن لقب غائب من عام 1976.

بينما يلعب المنتخب التنزاني دون ضغوط لأنه حقق واحدا من أكبر إنجازاته بالتأهل للدور الثاني لأول مرة في تاريخ مشاركاته.

الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية.. صدام بـ4 ألقاب

تبرز مواجهة المنتخب الجزائري ضد منتخب الكونغو الديمقراطية كواحدة من المواجهات المثيرة والقوية في البطولة.

المنتخبان سبق لهما التتويج بالبطولة مرتين لكل منهما، كما أنهما أظهرا وجها قويا خلال دور المجموعات، حيث حققت الجزائر العلامة الكاملة بـ9 نقاط من 3 انتصارات.

ويدرك محاربو الصحراء قوة الخصم، حيث أكد ظهير المنتخب الجزائري مهدي دروفال قوة منتخب الكونغو الديمقراطية، وقال إن المقابلة ستُلعب على الجانب الذهني.

في المقابل قدم منتخب الكونغو الديمقراطية المتأهل للملحق العالمي لمونديال 2026 مباريات قوية في دوري المجموعات، وبالأخص مواجهته أمام أسود التيرانغا السنغال.

البافانا بافانا ضد الأسود

مقابلة أخرى لن تقل قوة وإثارة عن تلك التي ستجمع بين منتخب جنوب أفريقيا ومنتخب الكاميرون، وقد احتل كلا المنتخبين المركز الثاني في مجموعتيهما.

منتخب الأولاد يسعى للذهاب بعيدا في البطولة وتكرار سيناريو عام 1996 حينما فاز بلقبه الوحيد عندما احتضن البطولة.

بينما يحاول منتخب الكاميرون تعويض خيبة الإقصاء من المونديال المقبل 2026، والمضي في المنافسة وترصيع سجله الثري في المسابقة القارية بلقب سادس.

مواجهات متباينة

في بقية المقابلات تتباين مهمة المنتخبات العربية، ففي حين تملك كل من مصر وتونس حظوظا وفيرة لتجاوز عقبة كل من بنين ومالي على التوالي، تبدو مهمة المنتخب السوداني معقّدة للغاية في مواجهة المنتخب السنغالي القوي وأحد المرشحين للفوز بالبطولة.

أما نيجيريا التي كانت أحد منتخبين اثنين حصدا العلامة الكاملة مع الجزائر فتبدو مرشحة لتجاوز عقبة موزمبيق، والأمر كذلك مع حامل آخر لقب منتخب كوت ديفوار في مواجهته ضد بوركينا فاسو.