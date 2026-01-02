في مشهد يعكس عودة الحياة تدريجيا إلى العاصمة السودانية الخرطوم بعد آثار الحرب، انطلقت اليوم الخميس فعاليات مهرجان الخرطوم الرياضي الثقافي لألعاب القوى.

نُظم المهرجان بالتعاون بين الاتحاد السوداني لألعاب القوى واتحاد ولاية الخرطوم لألعاب القوى، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السبعين لاستقلال السودان.

وشهدت الفعاليات مشاركة أكثر من 650 رياضيا ورياضية، في حدث لا يهدف فقط إلى إعادة تنشيط الحركة الرياضية، بل يركّز أيضا على البحث عن مواهب واعدة في رياضة "أم الألعاب"، يمكن أن تمثل السودان مستقبلا في المحافل الإقليمية والدولية.

الخرطوم تتعافى وتبحث عن خليفة البطل أبو بكر كاكي

يأمل القائمون على الاتحاد السوداني لألعاب القوى أن تكون مثل هذه التجمعات الرياضية منصة لبروز رياضيين يستطيعون إعادة السودان إلى منصات التتويج على المستوى الإقليمي والعربي والعالمي.

ويظل أبرز إنجاز في تاريخ ألعاب القوى السودانية مرتبطا بالعداء أبو بكر كاكي، بطل سباق 800 متر، الذي توّج بذهبية بطولة العالم داخل الصالات عام 2008 في مدينة فالنسيا الإسبانية، كأصغر عداء في العالم يحقق هذا الإنجاز عن عمر 18 عاما.

وشارك كاكي في أولمبياد لندن عام 2012 وبلغ نهائي سباق 800 متر، وكان أحد المرشحين للفوز بميدالية، لكنه تعثر وأنهى السباق في المركز الثامن.