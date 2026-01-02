الحاسوب العملاق يتوقع الفائز بأبطال أوروبا ومونديال 2026

مع بداية 2026 كشفت منصة أوبتا للأرقام والإحصاءات عن توقعات الحاسوب العملاق للأحداث الرياضية العالمية والأوروبية المقبلة، خاصة كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وأشارت صحيفة ماركا إلى توقعات الحاسوب العملاق لبطل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والفائز بمونديال 2026.

ووفقا للتوقعات، يُعد فريق أرسنال بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا الأفضل حظا للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تبلغ احتمالية المدفعجية 78.98%، مقابل 16.69% لمانشستر سيتي، مما يعني فشله في استعادة اللقب بحسب الأرقام.

كما أن الحاسوب العملاق اعتبر أرسنال -الذي فاز في جميع مبارياته الست بمرحلة الدوري- هو أبرز المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست يوم 30 مايو/أيار المقبل.

وحصل النادي الإنجليزي على نسبة 24.93%، وبايرن ميونخ على 16.68%، ومانشستر سيتي على 14.71%، وباريس سان جيرمان على 9.56%، وبرشلونة على 6.32%.

ويحتل ريال مدريد المركز السابع في تصنيف أوبتا باحتمالية 3.56% للفوز بدوري أبطال أوروبا في المجر.

برشلونة يحتفظ بلقب الليغا

وبحسب توقعات الحاسوب العملاق لمستقبل الدوري الإسباني، سيحتفظ برشلونة بلقبه، وتشير أرقام أوبتا إلى أن فريق المدرب هانسي فليك لديه احتمالية 77.59% لإنهاء الموسم في صدارة الترتيب، مقارنة بـ19.06% لريال مدريد الذي تراجعت حظوظه بشكل كبير في الشهر الماضي.

وفي الدوري الإيطالي، ستكون المنافسة على اللقب مفتوحة على مصراعيها، وتشير التوقعات إلى أن إنتر ميلان لديه فرصة بنسبة 59.42% للفوز بالسكوديتو، مقارنة بنسبة 17.62% لنابولي و15.47% لميلان بقيادة الكرواتي لوكا مودريتش.

هذا التقارب في الأرقام يُظهر مدى شراسة المنافسة على لقب الدوري في إيطاليا، حيث تتنافس 5 فرق على صدارة الترتيب بفارق ضئيل بينها.

أما في فرنسا فما زال باريس سان جيرمان المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب، لكن لديه عقبة كبيرة وهي نادي لانس المتصدر حاليا، ويحتل فريق المدرب لويس إنريكي حاليا المركز الثاني في الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن صاحب الصدارة، لكن لديه فرصة كبيرة بنسبة 87.56% للفوز باللقب مرة أخرى، مقارنة بنسبة 7.28% لفريق لانس.

وفي البوندسليغا، يملك بايرن ميونخ فرصة بنسبة 97.76% للفوز باللقب متفوقا على المنافسين الآخرين بفارق كبير، 1.72% لبوروسيا دورتموند و0.43% لباير ليفركوزن.

توقعات كأس العالم

يصنف الحاسوب العملاق منتخب إسبانيا بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي أبرز المرشحين للفوز بلقب مونديال 2026 وإضافة نجمة أخرى إلى قميصها.

وتبلغ نسبة فوز إسبانيا بكأس العالم 17%، متقدمة على منتخبات مثل فرنسا (14.1%)، وإنجلترا (11.8%)، وحاملة اللقب الحالي، الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي (8.7%).

وستقام بطولة كأس العالم في الفترة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز المقبلين.

وبحسب موقع "ذا أناليست"، يعمل حاسوب أوبتا العملاق على النحو التالي "يحسب النموذج احتمالية كل نتيجة مباراة (فوز، تعادل، أو خسارة) باستخدام احتمالات سوق المراهنات وتصنيف أوبتا للقوة".

وتستند الاحتمالات والتصنيفات إلى الأداء التاريخي والحديث للفرق، وتُجرى محاكاة كاملة للمسابقة 10 آلاف مرة لإنتاج توقع نهائي لكل فريق.