ألفيش يشتري حصة بأحد الأندية البرتغالية

عقب خروجه من السجن، استهل البرازيلي داني ألفيش فصلا جديدا في مسيرته الكروية بإعلانه رسميا عن دخوله عالم الاستثمار الرياضي كشريك في ملكية نادي سبورتينغ كلوب دي ساو جواو دي فير، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي.

ويأتي هذا التحول الكبير للنجم السابق بنادي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في سن الـ42، بعد مسيرة قانونية حافلة شهدت إدانته ثم تبرئته في قضية اغتصاب، حيث يسعى الآن لوضع خبراته العالمية في خدمة النادي الواقع بمنطقة أفيرو شمال البرتغال.

ونقلت شبكة "إي إس بي إن" البرازيلية بيان النادي البرتغالي، الذي جاء فيه: "اليوم بداية فصل جديد في تاريخ سبورتينغ كلوب دي ساو جواو دي فير، فصل مفعم بالطموح والهوية ورؤية للمستقبل".

وقد لا يكتفي ألفيش، صاحب الـ126 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، بالعمل خلف الكواليس، حيث أشارت شبكة "إي إس بي إن" إلى أنه يدرس بجدية العودة للعب بعقد يمتد 6 أشهر عبر النادي البرتغالي.

ويؤمن ألفيش بقدرته على استعادة مستواه السابق، حيث استأنف التدريبات منذ إطلاق سراحه، ويرى أنه يحتاج فقط إلى 30 يوما من العمل الجماعي لاستعادة لياقته البدنية، علما بأن آخر مباراة رسمية خاضها كانت في الثامن من يناير/كانون الثاني 2023 مع نادي بوماس المكسيكي قبل فسخ عقده.

وحُكم على ألفيش في فبراير/شباط 2024 بالسجن 4 سنوات ونصف السنة بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي ببرشلونة، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف هذا الحكم في مارس/آذار 2025، ورغم تبرئته، طعنت النيابة العامة الإسبانية في قرار الإلغاء أمام المحكمة العليا، في الوقت الذي اتجه فيه ألفيش للعمل كواعظ في إحدى كنائس جيرونا بإسبانيا.

والتحق البرازيلي ألفيش بمشاهير كرة قدم يمتلكون أندية وهم:

1- الإنجليزي ديفيد بيكهام: إنتر ميامي الأميركي.

2- الفرنسي ديدييه دروغبا: نادي فونيكس رايسينغ (دوري الدرجة الثانية الأميركي).

3- الفرنسي نغولو كانتي: رويال إكسلسيور فيرتون (الدرجة الأولى البلجيكي).

4- الإيطالي باولو مالديني: نادي ميامي (دوري الدرجة الثانية الأميركي).

5- البرازيلي رونالدو نازاريو: ريال بلد الوليد (الدوري الإسباني).

6- الإسباني جيرارد بيكيه: إف سي أندورا ادي أندورا (دوري الدرجة الثانية الإسباني).

7- الفرنسي تييري هنري: نادي كومو 1907 (دوري الدرجة الأولى الإيطالي).

8- الإنجليزي جيمي فاردي: نادي روتشستر نيويورك لكرة القدم.

9- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: هاماربي (الدوري السويدي الممتاز).

10- الفرنسي كيليان مبابي: إس إم كاين (دوري الدرجة الثانية الفرنسي).