أفضل 10 هدافين بالعالم في 2025

MADRID, SPAIN - DECEMBER 20: Kylian Mbappe of Real Madrid celebrates scoring his team's second goal during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Sevilla FC at Estadio Santiago Bernabeu on December 20, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
مبابي يتصدر قائمة أفضل 10 هدافين بالعالم في 2025 (غيتي)
Published On 2/1/2026
آخر تحديث: 14:59 (توقيت مكة)

تربّع الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد على عرش هدافي العالم خلال العام الماضي 2025، إذ إنه اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده.

وهزّ مبابي (26 عاما) شباك المنافسين 66 مرة في 67 مباراة خاضها بقميصي ريال مدريد ومنتخب فرنسا، متفوقا بفارق 6 أهداف عن الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراتين أقل، وفق البيانات التي ذكرتها شبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية.

وجاء إنجاز مبابي في عامٍ عادل فيه الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة مع ريال مدريد في عام ميلادي واحد والبالغ 59 هدفا، الذي كان ينفرد به النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحلّ النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم وهداف مانشستر سيتي في المركز الثالث بتسجيله 57 هدفا في 55 مباراة العام الماضي.

كومبو - هاري كين - مبابي - هالاند
قائمة أفضل 10 هدافين في العالم بـ2025 ضمت الثلاثي: (من اليمين) كين ومبابي وهالاند (غيتي)

أفضل 10 هدافين في العالم خلال 2025

وشهدت قائمة اللاعبين الـ10 الأكثر تسجيلا للأهداف مفاجأتين، بوجود لاعبين مغمورين من بورتو ريكو في المركزين الرابع والعاشر وهما كيفن هيرنانديز وخورخي ريفيرا على التوالي.

وفي الوقت نفسه سمحت الأهداف الـ46 التي سجلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي بوجوده في المركز السادس (43 مع الفريق الأميركي و3 مع المنتخب)، بينما حل منافسه الأزلي رونالدو في المركز التاسع بأهدافه الـ41 مع النصر السعودي ومنتخب البرتغال في عام 2025.

وتاليا قائمة بأسماء أفضل 10 هدافين خلال عام 2025 مع الأندية والمنتخب الوطني:

  1. الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد): 66 هدفا في 67 مباراة.
  2. الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ): 60 هدفا في 65 مباراة.
  3. النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 57 هدفا في 55 مباراة.
  4. البورتريكي كيفن هيرنانديز (بورتوريكو سيرف): 48 هدفا في 37 مباراة.
  5. النيجيري فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 46 هدفا في 51 مباراة.
  6. الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي): 46 هدفا في 54 مباراة.
  7. اليوناني فانغيليس بافليديس (بنفيكا): 45 هدفا في 71 مباراة.
  8. البرازيلي غيلهيرمي بيسولي (بوريرام يونايتد): 42 هدفا في 59 مباراة
  9. البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر السعودي): 41 هدفا في 46 مباراة.
  10. البورتريكي خورخي ريفيرا (متروبوليتان بورتوريكو): 40 هدفًا في 35 مباراة.
المصدر: مواقع إلكترونية

