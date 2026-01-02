أفضل 10 هدافين بالعالم في 2025

تربّع الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد على عرش هدافي العالم خلال العام الماضي 2025، إذ إنه اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده.

وهزّ مبابي (26 عاما) شباك المنافسين 66 مرة في 67 مباراة خاضها بقميصي ريال مدريد ومنتخب فرنسا، متفوقا بفارق 6 أهداف عن الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراتين أقل، وفق البيانات التي ذكرتها شبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية.

وجاء إنجاز مبابي في عامٍ عادل فيه الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة مع ريال مدريد في عام ميلادي واحد والبالغ 59 هدفا، الذي كان ينفرد به النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحلّ النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم وهداف مانشستر سيتي في المركز الثالث بتسجيله 57 هدفا في 55 مباراة العام الماضي.

أفضل 10 هدافين في العالم خلال 2025

وشهدت قائمة اللاعبين الـ10 الأكثر تسجيلا للأهداف مفاجأتين، بوجود لاعبين مغمورين من بورتو ريكو في المركزين الرابع والعاشر وهما كيفن هيرنانديز وخورخي ريفيرا على التوالي.

وفي الوقت نفسه سمحت الأهداف الـ46 التي سجلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي بوجوده في المركز السادس (43 مع الفريق الأميركي و3 مع المنتخب)، بينما حل منافسه الأزلي رونالدو في المركز التاسع بأهدافه الـ41 مع النصر السعودي ومنتخب البرتغال في عام 2025.

وتاليا قائمة بأسماء أفضل 10 هدافين خلال عام 2025 مع الأندية والمنتخب الوطني:

الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد): 66 هدفا في 67 مباراة. الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ): 60 هدفا في 65 مباراة. النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 57 هدفا في 55 مباراة. البورتريكي كيفن هيرنانديز (بورتوريكو سيرف): 48 هدفا في 37 مباراة. النيجيري فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 46 هدفا في 51 مباراة. الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي): 46 هدفا في 54 مباراة. اليوناني فانغيليس بافليديس (بنفيكا): 45 هدفا في 71 مباراة. البرازيلي غيلهيرمي بيسولي (بوريرام يونايتد): 42 هدفا في 59 مباراة البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر السعودي): 41 هدفا في 46 مباراة. البورتريكي خورخي ريفيرا (متروبوليتان بورتوريكو): 40 هدفًا في 35 مباراة.