شاهد.. هدف الحسم في نهائي كأس أمم أفريقيا

حسم المنتخب السنغالي لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم بفوزه على المنتخب المغربي بهدف دون رد في نهائي ماراثوني مثير.

وجاء هدف المباراة الوحيد في بداية الوقت الإضافي الأول بعد نهاية الوقت الرسمي بالتعادل السلبي.

بدأت اللقطة من ضغط عكسي واسترجاع الكرة من أقدام أشرف حكيمي، قبل أن تنطلق بسرعة نحو الهجوم، لتصل الكرة إلى متوسط ميدان السنغال بابي غايي، الذي اختار الزاوية البعيدة عن حارس المرمى ياسين بونو، مُطلقًا تسديدة صاروخية دقيقة استقرت في سقف المرمى بالزاوية العليا البعيدة عن الحارس الذي لا يسأل عن الهدف.