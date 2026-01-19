مدرب السنغال يعتذر عن تصرفاته المثيرة للجدل في نهائي كأس أفريقيا

اعتذر مدرب منتخب السنغال باب ثياو عن تصرفاته في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية ضد المغرب.

وطلب ثياو من لاعبيه الانسحاب من ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط في الوقت بدل الضائع، احتجاجاً على قرار الحكم الكونغولي جان جاك ندالا الذي احتسب ركلة جزاء للمغرب بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد.

وغادر المدرب ثياو واللاعبون أرض الملعب بالفعل، وبعد دقائق طويلة عادوا مجددا لاستئناف اللعب، وهو تصرف أبدى المدرب ندمه عليه.

وأكد المدرب ثياو (44 عاما) في مقابلة مع قناة "بي إن سبورتس" أنه تصرّف على عجل لأنه كان يشكّك في قرارات الحكم ندالا.

وقال ثياو: "في تلك اللحظة لم نكن موافقين على قرار الحكم، والآن لا أرغب في العودة لتفاصيل المباراة لأني لم أستوعب على الإطلاق أني طلبت من لاعبيّ الخروج من الملعب".

وأضاف: "بعد أن فكرت قليلا أعدتهم إلى الملعب، وأنتم تعرفون ما حصل بعد ذلك".

وعند سؤاله عما إذا كان طلبه من اللاعبين الخروج من الملعب يعد خطأ أجاب: "أحيانا يتصرف المرء بانفعال، في تلك اللحظة كنا نفكر: هل هي ركلة جزاء فعلا؟ لأننا سجلنا هدفا قبلها ولم يُحتسب ولم يراجع الحكم اللقطة عبر تقنية الفيديو المساعد".

وتابع ثياو: "لكننا نقبل أخطاء التحكيم. هذا يحدث في كرة القدم، ولم يكن يجدر بنا القيام بما قمنا به لكنه حصل في النهاية. أعتذر لجماهير كرة القدم".

وكان من المفترض أن يظهر ثياو في مؤتمر صحفي بعد المباراة، لكن الأجواء المشحونة داخل الملعب أدت إلى إلغائه وفق ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.