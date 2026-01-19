مباراة ريال مدريد ضد موناكو بدوري أبطال أوروبا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يسجل ألفارو أربيلوا ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا كمدرب لريال مدريد الإسباني خلال المواجهة أمام موناكو الفرنسي، اليوم الثلاثاء، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري للبطولة القارية.

ويحاول أربيلوا الخروج بأفضل نتيجة ممكنة خلال ظهوره الأول على الساحة الأوروبية، كما تحمل المباراة طابعا خاصا للفرنسي كيليان مبابي، الذي سيواجه فريقه السابق موناكو، في مواجهة يحتاج خلالها الريال بشدة لحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة ريال مدريد ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ريال مدريد ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، اليوم الثلاثاء 20 يناير/كانون الثاني 2026 على ملعب "برنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة (20:00) بتوقيت غرينتش.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد موناكو بدوري أبطال أوروبا

beIN SPORTS 2

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

التشكيلتان المتوقعتان

ريال مدريد: تيبو كورتوا، ألفارو غارسيا، دين هويسين، راؤول أسينسيو، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، جود بيلينغهام، إدواردو كامافينغا، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، أردا غولر.

موناكو: فيليب كون، كايو هنريكي، إيريك داير، ثيلو كيرير، كامبوس فاندرسون، أليكسندر غولوفين، دينيس زكريا، جوردان تيزيه، ماغنيس أكليوش، فولارين بالوغان، ميكا بيريث.