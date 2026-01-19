لوروا يكشف نصيحته لماني قبل عودة السنغال لإكمال نهائي كأس أفريقيا

كشف المدرب الفرنسي السابق كلود لوروا تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين ساديو ماني نجم منتخب السنغال، في الوقت الذي قرر فيه فريقه الانسحاب من المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية ضد المغرب.

وشهد نهائي النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية أحداثا مثيرة للجدل إذ قرر مدرب ولاعبو السنغال الانسحاب من المباراة احتجاجا على قرار الحكم الكونغولي جان جاك ندالا احتساب ركلة جزاء لـ"أسود الأطلس" في اللحظات الأخيرة من المباراة، حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

ورغم اعتراض ماني على هذه الخطوة، لكن زملاءه والمدرب أصروا على قرارهم، قبل أن يعودوا إلى الملعب لاستئناف المباراة.

لوروا يكشف نصيحته لماني قبل عودة السنغال

وأكد لوروا الذي سبق له تدريب السنغال في الفترة بين عامي 1988-1992 والذي كان متواجدا في ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، بصفته محللا فنيا لإحدى القنوات، أنه نصح ماني بالعودة إلى الملعب واستئناف المباراة.

وقال لوروا (77 عاما): "جاءني ساديو وسألني عما كنت سأفعله لو كنت مكانه، قلت له ببساطة لو كنت مكانك لطلبت من زملائي العودة إلى الملعب".

بالفعل أخذ ماني بنصيحة المدرب الخبير في الكرة الأفريقية، وأقنع زملاءه بالعودة إلى الملعب وبعدها تصدى زميله إدوارد ميندي لركلة الجزاء التي سددها إبراهيم دياز على طريقة بانينكا، ولاحقا توج المنتخب السنغالي باللقب بعد فوزه 1-0 بهدف سجله باب غاي في بداية الشوط الإضافي الأول.

تصرف ماني في النهائي

وكان ماني قد كشف خلال مقابلة مع قناة "بي إن سبورتس" موقفه من قرار الانسحاب وكواليس عودة زملائه إلى أرض الملعب.

وقال "الأمر الغريب هو أن الفريق والمدرب والكل قرر الانسحاب وعدم إكمال المباراة، الفريق قرّر مغادرة الملعب وأنا بصراحة لم أتفهم ذلك".

وأضاف "أخذت نصائح بعض الأشخاص من حولي وقالوا لي يجب أن تواصلوا المباراة وأن تقول للجميع أن يعودوا، وهذا ما فعلته".

إعلان

وتابع ماني "ذهبت وقلت للمدرب لا يمكن أن نفعل ذلك، أنا لا يهمني ما يحدث، يجب أن نلعب وهذا ما فعلناه في النهاية، وكنا محظوظين".

وختم ماني فيما يتعلق بهذا الأمر "أظن أنه من الجنون أن نوقف المباراة بهذا الشكل، لأن العالم يتابعنا".

هل يعتزل ماني؟

وعند سؤاله إذا ما كانت المباراة النهائية ضد المغرب هي الأخيرة له مع منتخب السنغال أجاب ماني "سوف أحاول أن ألعب كأس العالم وبعدها سأتوقف".

خاض ماني في مسيرته الدولية مع السنغال 124 مباراة سجل خلالها 52 هدفاً وقدم لزملائه 28 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وتُوج ماني مع "أسود التيرانغا" بلقبين في كأس الأمم الأفريقية نسختي 2021 و2025.