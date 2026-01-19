شاهد.. كيف أهدر إبراهيم دياز ضربة الجزاء أمام السنغال؟

أهدر نجم المنتخب المغربي إبراهيم دياز فرصة ذهبية لمنح بلاده اللقب الأفريقي الثاني في الوقت الأصلي من نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 ضد السنغال.

احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لدياز في الدقيقة الأخيرة بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد (الفار)، وذلك إثر خطأ واضح من المدافع السنغالي.

وتوقفت المباراة لدقائق طويلة بعد أن هدد لاعبو السنغال بالانسحاب لما زعموا أنه انحياز تحكيمي.

تقدم دياز لتنفيذ الضربة بنفسه، محاولًا وضع الكرة بطريقة "بانينكا"، لكن تسديدته تهادت بسهولة في يد الحارس السنغالي إدوار ميندي الذي بقي في مكانه ولم يختر زاوية ليرتمي نحوها.

خيمت لحظات من السكوت على ملعب مولاي عبد الله وسط دهشة من الجمهور، وبدا الإحباط واضحًا على وجه دياز، الذي ضيع على المغرب فرصة حسم اللقاء.

تألق دياز طوال البطولة بتسجيله 5 أهداف، وكان هدفه من ضربة الجزاء سيعزز من قيمته كأحد أبرز لاعبي البطولة، ويرفع أسهمه في نادي ريال مدريد، مما يزيد من فرصه في الحصول على دقائق لعب أكبر تحت قيادة المدرب الجديد ألفارو أربيلوا.

كيف أهدر إبراهيم دياز ضربة الجزاء أمام السنغال؟

والحقيقة أن هناك عوامل عدة تسببت في إهدار دياز ضربة جزاء أبرزها الضغط النفسي والعصبي على اللاعب باعتبارها ركل الفوز المؤكد للمغرب حال تسجيلها لأنها كانت في وقت قاتل بعد نحو ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وساهم في الضغط العصبي انسحاب المنتخب السنغالي والضغط الجماهيري الكبير حيث حضر نحو 70 ألف مشجع غالبيتهم العظمى من المغرب.

العوامل النفسية أدت إلى ضعف تركيز دياز في تسديد الركلة التي خرجت من قدمه سهلة في يد الحارس السنغالي الذي بدا وكأنه تلقى هدية.

لم يمر إهدار ضربة الجزاء دون إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المتابعون بين من انتقد طريقة تنفيذ الضربة، ومن أشار إلى أن لاعبي السنغال كانوا قد نجحوا في التأثير على دياز بعد انسحابهم المفاجئ لبعض الوقت.