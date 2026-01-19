لماذا رفض كوليبالي رفع لقب كأس أفريقيا؟

أظهر نجم منتخب السنغال كاليدو كوليبالي رقيه برفضه رفع كأس الأمم الأفريقية، مهديا إياها لساديو ماني ليتفاعل المشجعون على وسائل التواصل مع هذه اللفتة.

وفي نهائي مثير مساء الأحد، فازت السنغال على المغرب بهدف وحيد سجله بابي غايي في الوقت الإضافي.

لم يشارك كوليبالي، قائد أسود التيرانغا البالغ من العمر 34 عاما، في النهائي بسبب تعرضه لإصابة في قبل النهائي أمام مصر. لكن ذلك لم يمنع مدافع الهلال السعودي الانضمام إلى زملائه في الاحتفالات.

كان كوليبالي يرتدي الزي الرسمي الكامل، مع علم السنغال مربوطا حول خصره. ولكن عندما تسلّم الكأس سارع إلى تمريرها لماني ليرفعها عاليا.

جاءت هذه اللفتة تقديرا لدور ماني الحاسم في تهدئة زملائه وإعادتهم لاستكمال النهائي بعد فوضى ركلة الجزاء التي احتُسبت للمغرب وأهدرها دياز.

وقد لاقى تصرف كوليبالي إشادة واسعة من الجماهير التي وصفت الموقف بقمة الرقي والاحترام لتاريخ أسطورة السنغال".

وكتب أحد المتابعين "السماح لساديو ماني بالاستمتاع بلحظته المستحقة، قمة في الرقي". ونشر آخر "أدرك كوليبالي ذلك وسمح له برفع الكأس".