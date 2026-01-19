عقوبات قاسية تنتظر منتخب السنغال وإنفانتينو يدين المشاهد "غير المقبولة"

أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو بشدة منتخب السنغال، الذي انسحب لفترة وجيزة عقب احتساب الحكم ركلة جزاء لمنتخب المغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 مساء أمس الأحد.

وقال إنفانتينو إنه يتوقع عقوبات مناسبة بعد المشاهد الفوضوية في الرباط الأحد، حيث هزمت السنغال في نهاية المطاف المنتخب المغربي المضيف بهدف دون رد بعد التمديد لوقت إضافي، ولكن بعد دراما متأخرة في الوقت الأصلي عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وانسحب لاعبو السنغال من أرض الملعب، احتجاجا على ما رأوه قرارا خاطئا، بناء على أوامر المدرب باب ثياو على ما يبدو، متجهين إلى غرف الملابس، كما وقعت اشتباكات بين المشجعين وقوات الأمن في المدرجات.

وعادت السنغال بعد 16 دقيقة، ثم أهدر لاعب المنتخب المغربي إبراهيم دياز ركلة الجزاء، حينما سدد على طريقة "بانينكا" كرة ضعيفة أمسكها حارس السنغال إدوارد ميندي بسهولة.

وسجل باب غاي هدف الفوز للسنغال في الشوط الأول الإضافي بتسديدة صاروخية، ليمنح بلاده اللقب القاري الثاني في تاريخها.

وكتب إنفانتينو عبر منصة "إنستغرام": "لسوء الحظ، شهدنا أيضا مشاهد غير مقبولة في الملعب وفي المدرجات، ندين بشدة سلوك بعض المشجعين وكذلك بعض لاعبي السنغال والجهاز الفني"

وأضاف "من غير المقبول مغادرة الملعب بهذه الطريقة، وبالمثل، لا يمكن التسامح مع العنف في رياضتنا، فهذا ببساطة ليس صحيحًا، يجب علينا دائما احترام القرارات التي يتخذها مسؤولو المباراة داخل وخارج الملعب"

وختم إنفانتينو رسالته قائلا: "أتوقع أن تتخذ الهيئات الانضباطية ذات الصلة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الإجراءات المناسبة".