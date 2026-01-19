دياز وبونو وماني يحصدون الجوائز الفردية بكأس أفريقيا 2025

حصد المغربي إبراهيم دياز جائزة هداف كأس الأمم الأفريقية 2025 التي اختتمت في بلاده أمس الأحد، بتتويج المنتخب السنغالي باللقب للمرة الثانية في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية على "أسود الأطلس".

وحسم "أسود التيرانغا" اللقب بفوز صعب في مباراة مثيرة على المغرب بهدف دون رد سجله اللاعب بابي غايي في الشوط الإضافي الأول، فيما أهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء عن طريق دياز بالذات في الدقائق الأخيرة من المباراة قبل اللجوء لشوطين إضافيين.

إبراهيم دياز أفضل لاعب

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القائمة الرسمية للفائزين بالجوائز الفردية للبطولة القارية، إذ منح جائزة الحذاء الذهبي لإبراهيم دياز، بعد أن أنهى البطولة هدافا برصيد 5 أهداف.

وتألق دياز بشكل كبير في البطولة ولعب دورا مهما في بلوغ المنتخب المغربي المباراة النهائية، وكان يمكن أن يلعب دور البطل لو ترجم ركلة الجزاء إلى هدف أمام السنغال، لكنه سدد الكرة على طريقة "بانينكا" ولم يجد الحارس ميندي صعوبة في التقاطها.

واتسمت مسيرة دياز في كأس الأمم الأفريقية 2025 بثبات ملحوظ بحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث سجل أهدافا في كل مرحلة حاسمة من مشوار المغرب، إذ افتتح أهداف البطولة بهدف أمام جزر القمر، ثم أضاف هدفا في التعادل 1-1 مع مالي.

وبعد ذلك سجل دياز هدفين ضد زامبيا ليضمن فوزا ساحقا في دور المجموعات، قبل أن يواصل تألقه التهديفي في الأدوار الإقصائية بتسجيله أهدافا ضد تنزانيا في الدور ثمن النهائي وضد الكاميرون في ربع النهائي.

ياسين بونو أفضل حارس في البطولة

ونال ياسين بونو حارس منتخب المغرب جائزة القفاز الذهبي بعد أن حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات من أصل 7.

ساهم بونو في وصول المنتخب المغربي إلى المحطة الأخيرة من البطولة بتصدياته المذهلة، وأظهر هدوءه المعهود تحت الضغط، واستقبلت شباكه هدفين فقط في الوقت الأصلي طوال البطولة.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إن هذه الجائزة "تُضاف إلى مسيرة بونو المتميزة وتعزز مكانته كأفضل حارس مرمى في أفريقيا، كما أنها بمثابة تقدير لدوره الحيوي في وصول المغرب إلى مراحل متقدمة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025".

ماني نجم البطولة

وفاز ساديو ماني نجم منتخب السنغال بجائزة أفضل لاعب في البطولة بفضل تأثيره داخل الملعب طوال مشوار "أسود التيرانغا" في البطولة وصولا إلى حصد اللقب للمرة الثانية.

وسجّل ماني هدفين وقدّم تمريرتين حاسمتين خلال البطولة، وتألق في المباراة النهائية ضد المغرب.

ولعب ماني دورا مهما في عدم إفساد المباراة النهائية حينما نجح في إقناع زملائه بالعودة إلى الملعب والتراجع عن قرار الانسحاب إثر ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع.

المغرب يحصد جائزة اللعب النظيف

على الرغم من خيبة الأمل من خسارة المباراة النهائية على أرضهم، فقد كرّم الاتحاد الأفريقي المنتخب المغربي المضيف بجائزة اللعب النظيف، تقديرا لانضباط الفريق وتنظيمه وسلوكه بشكل عام طوال البطولة.