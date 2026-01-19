جدل وانقسامات على المنصات بعد خسارة "أسود الأطلس" وتتويج السنغال ببطولة أفريقيا

أثارت أحداث المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال موجة واسعة من الجدل والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد مواجهة وُصفت بأنها "دراما كروية" حبست الأنفاس وشهدت توترا تحكيميا وقياديا انتهى بتتويج "أسود التيرانجا" باللقب.

وكان عشاق كرة القدم قد عاشوا مساء امس ليلة مليئة بالتوتر في نهائي كأس الأمم الأفريقية، الذي انتهى بفوز منتخب السنغال على نظيره المغربي بهدف وحيد بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وشهدت المواجهة أحداثا متسارعة بدأت بإلغاء هدف سنغالي سجله عبد الله سيك في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي، تلاه قرار الحكم "جان جاك ندالا" باحتساب ركلة جزاء للمغرب بعد العرقلة التي تعرض لها إبراهيم دياز، وهو القرار الذي أثار احتجاجات سنغالية عارمة كادت تنسف استكمال اللقاء.

وفي لحظة حرجة، أظهر ساديو مانيه قائد المنتخب السنغالي ولاعب نادي النصر السعودي هدوءا كبيرا بإقناع زملائه بالعودة إلى أرض الملعب بعد تلويحهم بالانسحاب، منقذا فريقه من عقوبات "الفيفا" التي قد تصل إلى اعتبار المنسحب خاسرا بثلاثية نظيفة.

ومع عودة الهدوء، تقدم نجم المنتخب المغربي إبراهيم دياز لتنفيذ ركلة الجزاء المصيرية، واختار أسلوب "بانينكا" الجريء، إلا أن الحارس السنغالي "ميندي" قرأ الكرة بذكاء وأمسكها بثبات، لتتبخر آمال أسود الأطلس في التتويج باللقب الغائب منذ 50 عاما. وقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" لاحقا عن فتح تحقيق لمراجعة لقطات الانفلات التي شهدتها المباراة.

انقسام حول التحكيم

ورصدت حلقة (2026/1/19) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع أحداث المباراة النهائية والقرارات التحكيمية والردود على ضياع ركلة الجزاء المغربية.

فقد أبدى الناشط سعيد استياءه من مستوى التنظيم والتحكيم في القارة السمراء، مغردا:

"قرارات تحكيمية غريبة عجيبة… متى ستتخلص كرة القدم الأفريقية من هذه الفوضى، ومتى ستلتزم بالقوانين واللوائح… كرة القدم الأفريقية تحتاج إلى تنظيف من الفساد والمحسوبية".

أما المدون رضا، فقد أشاد بموقف القائد ساديو مانيه واعتبره بطل المباراة الحقيقي، قائلا:

"عقلية ساديو مانيه عقلية انضباطية… قراره سيسجله التاريخ أفضل من قرار المدرب الذي طلب مغادرة الملعب، وهذا شيء سيحسب له للأبد".

من جانبه، انتقد الناشط صقر غياب الحزم التحكيمي في التعامل مع محاولات الانسحاب، وكتب:

"تساهل عجيب مع قرار الانسحاب وفوضى عارمة لم يتم التعامل معها من قبل الحكم ومساعديه".

بينما صب المدون رحيم غضبه على اختيار إبراهيم دياز لأسلوب تنفيذ ركلة الجزاء، معلقا: