بالفيديو.. أنشيلوتي يعود إلى البرنابيو معقل ريال مدريد

عاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد السابق إلى ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد لأول مرة منذ مغادرته النادي الملكي في يونيو/حزيران 2025، لقيادة منتخب البرازيل.

ونشر أنشيلوتي عبر حسابه على المنصات، اليوم الاثنين، صورتين له من مدرجات البرنابيو خلال مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي بالدوري الإسباني لكرة القدم أول أمس السبت، معلقاً عليها: "يا لها من سعادة أن نرى ريال مدريد يفوز".

وفاز ريال مدريد في المباراة بهدفين دون مقابل، تحت قيادة المدرب الجديد للفريق ألفارو أربيلوا في ثاني مبارياته مع الملكي بعد رحيل تشابي ألونسو الذي خلف أنشيلوتي.

وحصدت صور أنشيلوتي في البرنابيو قرابة نصف مليون إعجاب في أقل من 24 ساعة على مشاركتها عبر حساباته.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة متخلفا بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة المتصدر، والذي مني بخسارة مفاجئة أمام مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2-1.

وأشرف أنشيلوتي على تدريب ريال مدريد في فترتين (الأولى 2013-2015، الثانية 2021-2025)، قاد خلالهما الفريق إلى التتويج بـ15 لقباً ليصبح الإيطالي هو المدرب الأكثر تتويجاً بتاريخ "الميرنغي".

الألقاب الـ15 التي حققها أنشيلوتي مع ريال مدريد: