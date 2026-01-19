المغرب يحقق إنجازا غير مسبوق في تصنيف الفيفا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاثنين ‍تصنيفه للمنتخبات، والذي شهد تقدم المغرب للمركز الثامن عالميا، لأول مرة، على الرغم من خسارته لنهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم أمام السنغال.

وفازت السنغال باللقب الأفريقي بتفوقها 1-صفر ⁠على المغرب المضيف بعد مشاهد فوضوية في نهائي الأحد، إذ ​انسحب السنغاليون اعتراضا على احتساب ركلة جزاء، أهدرها إبراهيم ‍دياز بعدما اضطر للانتظار نحو 14 دقيقة لعودة فريق المدرب بابي ثياو من غرفة الملابس، قبل أن يسجل بابي غايي هدف الفوز في الأشواط الإضافية.

وقفز المغرب ثلاثة مراكز ⁠في تصنيف يناير/كانون الثاني ليحتل المركز الثامن، ويتخطى أفضل ترتيب له عندما كان عاشرا في أبريل/نيسان 1998.

واحتلت السنغال، التي فازت باللقب القاري للمرة الثانية في آخر ثلاث نسخ لكأس الأمم، المركز 12 بعدما تقدمت سبعة مراكز في التصنيف.

إسبانيا تحافظ على الصدارة

وحافظت إسبانيا بطلة أوروبا على الصدارة ولها 1877.18 ​نقطة أمام الأرجنتين بطلة كأس العالم وجاءت فرنسا ‌في المركز الثالث ثم إنجلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا، إذ لم يتغير تصنيف أول سبعة منتخبات. وتراجعت كرواتيا للمركز 11 خلف بلجيكا وألمانيا.

وكانت الكاميرون، التي ودعت كأس ‌الأمم من دور الثمانية، صاحبة أعلى قفزة في الترتيب إذ تقدمت 12 مرتبة لتحتل المركز ‌45، بينما كانت نيجيريا التي فازت بالميدالية البرونزية ⁠في البطولة التي أقيمت في المغرب، أكثر المنتخبات تحقيقا للنقاط بواقع 79.09 نقاط في المركز 26.

وفقدت الغابون، التي ودعت كأس الأمم من دور المجموعات، 44.97 نقطة ‌كأكثر المنتخبات خسارة للنقاط، لتحتل المركز 86، أما غينيا الاستوائية فكانت أكثر المنتخبات تراجعا في التصنيف لتحتل المركز 107 بعدما هبطت 10 ‍مراكز.

وتقدمت مصر، التي بلغت المربع الذهبي في كأس الأمم، أربعة مراكز لتصبح 31 عالميا، خلف الجزائر بثلاثة مراكز.