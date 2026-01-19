نجاح تنظيم أمم أفريقيا يؤكد جاهزية المغرب لمونديال 2030

أثبت نجاح المغرب في تنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم أنه لا ينبغي أن تكون هناك أي شكوك بشأن قدرته على استضافة كأس العالم بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا في عام 2030، حتى لو شهدت المباراة النهائية، أمس الأحد، مشاهد فوضوية وهزيمة المنتخب المضيف.

وضمنت الملاعب الرائعة وسهولة المواصلات والبنية التحتية السياحية الراسخة سير البطولة التي تضم 24 فريقا دون أي عوائق كبيرة وستبدد أي شكوك حول تنظيم كأس العالم بعد 4 سنوات.

يخطط المغرب لاستخدام 6 ملاعب في نهائيات 2030، واستُخدمت 5 منها بالفعل في كأس أفريقيا، مما يوفر ملاعب ذات مستوى عالمي وخلفية رائعة.

ويقع الملعب الكبير في طنجة، الذي يتسع لنحو 75 ألف متفرج وهو منشأة رائعة في المدينة الساحلية الشمالية، على بعد أقل من ساعة بالعبّارة من إسبانيا.

وتفوقت السنغال على المغرب بهدف نظيف بعد الأشواط الإضافية في نهائي كأس أفريقيا، بعد تهديدها بالانسحاب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة، قبل أن يهدرها لاعب المغرب إبراهيم دياز وتفوز السنغال بهدف بابي غاي.

وأقيمت المباراة على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط الذي يتسع لـ69500 متفرجا، وبلغ عدد الحضور في المباراة النهائية 66526 متفرجا.

كما كانت الملاعب في أغادير وفاس ومراكش أكثر من كافية وسيتم تجديدها خلال السنوات القليلة المقبلة. لكن درة التاج هو ملعب الحسن الثاني المقترح الذي يتسع لـ115 ألف متفرج في ضواحي الدار البيضاء، والذي يأمل المغرب أن يتم اختياره لاستضافة النهائي بدلاً من ملعب البرنابيو في مدريد.

وإجمالاً، سينفق المغرب 1.4 مليار دولار على الملاعب الستة.

ومن المخطط أيضا الاستثمار المكثف في المطارات، حيث تقوم حوالي 10 مدن مغربية بالفعل بتشغيل خطوط جوية مباشرة إلى أوروبا، كما تقدم عدد من شركات الطيران الاقتصادية رحلات جوية إلى المغرب.

ومن المخطط أيضا تمديد خدمة السكك الحديدية فائقة السرعة الوحيدة في أفريقيا، والتي توفر بالفعل رحلة مريحة لمدة 3 ساعات من طنجة إلى الدار البيضاء، ثم جنوبا إلى أغادير ومراكش.

وعلى أرض الملعب، يأمل المغرب في إطلاق تحدٍ موثوق لتحقيق أول إنجاز أفريقي في كأس العالم، رغم أنه فشل في تحقيق اللقب القاري إذ كان تتويجه الوحيد قبل 50 عاماً.

وسبق للمغرب تحقيق مفاجأة بتقدمه المذهل إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم قطر 2022 كأول منتخب أفريقي يبلغ هذا الدور، ويأمل في تحقيق إنجاز مماثل في نهائيات هذا العام في أميركا الشمالية، عندما يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي.