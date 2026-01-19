المغرب يلجأ إلى الفيفا للتحقيق في أحداث نهائي كأس أفريقيا

أعلنت الاتحاد المغربي لكرة القدم أنها سيلجأ إلى الإجراءات القانونية لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية انسحاب المنتخب السنغالي خلال مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد قرار الحكم احتساب ركلة جزاء ضد "أسود التيرانغا".

وفي بيان نشر بعد ظهر يوم الاثنين على موقعها الإلكتروني، أوضح الاتحاد، برئاسة فوزي لقجع، أنه سيلجأ إلى الإجراءات القانونية لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل البت في قرار انسحاب المنتخب السنغالي من أرض الملعب خلال المباراة النهائية ضد المنتخب المغربي، وكذلك في ملابسات هذا القرار، بعد إعلان الحكم عن ركلة جزاء اعتبرها جميع الخبراء صحيحة.

وأضاف الاتحاد المغربي لكرة القدم أن هذا الموقف كان له تأثير كبير على سير المباراة وأداء اللاعبين.

وجاء في البيان: "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستلجأ للمساطر القانونية لدى الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، للبت في انسحاب المنتخب السنغالي من ملعب المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي، وما صاحبه من أحداث بعد إعلان الحكم ضربة جزاء صحيحة بإجماع المختصين، مما أثر بشكل كبير في السير العادي للمباراة ومردود اللاعبين.

في وقت سابق من يوم الاثنين، أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ما جرى خلال المباراة، وكتب "من غير المقبول مغادرة الملعب بهذه الطريقة، ولا يمكن التسامح مع العنف في رياضتنا؛ إنه أمر مرفوض تمامًا".

وفي واقعة مفاجئة، طالب بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، من لاعبيه مغادرة أرض الملعب، في الدقائق الأخيرة من نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بعد احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح المغرب.

وأثار انسحاب المنتخب السنغالي من نهائي كأس أمم أفريقيا أمام المغرب جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والكروية، وفتح نقاشا قانونيا حول ما إذا كان ينبغي اعتبار "أسود التيرانغا" خاسرين بعد مغادرتهم أرضية الملعب.