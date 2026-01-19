الركراكي يدافع عن إبراهيم دياز ويحلل سبب إهداره ركلة الجزاء أمام السنغال

دافع مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي عن لاعبه إبراهيم دياز بعد إهداره ركلة الجزاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني للمباراة ضد السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وخسر المنتخب المغربي أمام نظيره السنغالي 1-0 في نهائي مثير لكأس أفريقيا مساء الأحد على ملعب "مولاي عبد الله" في العاصمة الرباط، امتد لشوطين إضافيين بعدما سيطر التعادل السلبي على الوقت الأصلي.

وكان بوسع "أسود الأطلس" حسم المواجهة لصالحهم في وقت قاتل بعدما احتسب الحكم الكونغولي جان جاك ندالا ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، انبرى لها دياز، وسددها سهلة في يد الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

الركراكي يدافع عن دياز

وقال الركراكي إن إبراهيم دياز هو المسدد الأول لركلات الجزاء في المنتخب، وإن إضاعة ركلات الجزاء تبقى جزءًا من كرة القدم، مذكرا بما حدث مع أشرف حكيمي في بطولة سابقة.

ولفت الركراكي إلى أن التوقف الطويل الذي سبق تنفيذ الركلة ساهم في إرباك دياز ذهنيا.

وأقر الركراكي بصعوبة خسارة نهائي كأس أفريقيا، مؤكدا أن كرة القدم قد تكون قاسية في مثل هذه اللحظات، خاصة في مباراة حسمت بتفاصيل دقيقة وسيناريو معقد.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي عقب النهائي: "الأمر صعب جدا جدا. سيناريو المباراة انقلب ضدنا بعدما اضطررنا لخوض الشوطين الإضافيين بـ 10 لاعبين، وهو ما أثر بشكل واضح على مجريات اللقاء".

وأوضح أن التتويج باللقب القاري ليس أمرا سهلا، ويتطلب العمل والصبر والمثابرة، مشددا على أن المنتخب المغربي سيعود أقوى في المستقبل، رافضًا في الوقت نفسه الرد على سؤال بخصوص تقديم استقالته.

ووصف مدرب "أسود الأطلس" المواجهة بـ"الهيتشكوكية"، مشيرا إلى أن الفريق دفع ثمنا باهظا، ليس فقط على مستوى النتيجة، بل أيضا بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها اللاعب حمزة إيغامان، والتي يرجح أن تكون على مستوى الرباط الصليبي، ما قد يعني نهاية موسمه الرياضي.

وأكد الركراكي أن المباراة كانت متكافئة منذ البداية، كما كان متوقعًا، موضحا أن التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق، وعلى رأسها ضربة الجزاء المهدرة، التي غيرت مسار المباراة ومنحت الأفضلية للمنافس.

انتقاد مدرب السنغال

وعلق مدرب المنتخب المغربي على بعض الأحداث التي شهدتها المباراة قائلا: "مؤسف أن يلجأ مدرب السنغال إلى مطالبة لاعبيه بمغادرة الملعب، لأن مثل هذه التصرفات تسيء لسمعة كرة القدم، لكن ذلك لا يمنعنا من تهنئة المنتخب السنغالي على التتويج، والحرص على البقاء راقين".

وتحمل الركراكي المسؤولية الكاملة عن اختياراته الفنية، سواء في المباراة النهائية أو خلال البطولة ككل، معتبرا أن أي قرار يصبح محل انتقاد عندما تكون النتيجة سلبية، مضيفا: "أتحمل مسؤولية هذا الإخفاق".

كما خص الحارس ياسين بونو بإشادة خاصة، واصفًا إياه بـ"الأسطورة في المغرب وأفريقيا"، نظرا لدوره الحاسم في إبقاء المنتخب في أجواء المباراة حتى اللحظات الأخيرة، إضافة إلى تأثيره الإيجابي داخل غرفة الملابس، من خلال خطابه التحفيزي لزملائه.