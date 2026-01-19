احتفالات في السنغال وعطلة مدفوعة بعد التتويج بكأس أفريقيا

أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي منح المواطنين في البلاد عطلة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالا بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتُوج المنتخب السنغالي أمس بلقب النسخة 35 من كأس أمم أفريقيا عقب فوزه الشاق على المغرب البلد المضيف 1-0 في مباراة امتدت لشوطين إضافيين وجرت على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وبمجرد انتهاء المباراة احتشد السنغاليون بأعداد هائلة وخرجوا إلى الشوارع في مدن عدة في احتفالات امتدت حتى وقت متأخر من الليل.

وأطل فاي ورئيس وزرائه عثمان سونكو من القصر الجمهوري بملابس رياضية وابتسامات عريضة وقالا أمام المشجعين المحتفلين: "نعيش فرحة لا يُمكن وصفها".

وأعلن بعدها أن اليوم الاثنين سيكون عطلة مدفوعة الأجر في خطوة تهدف إلى تمكين السنغاليين من الاحتفال أكثر بهذا الإنجاز الرياضي الكبير.

وتوقع فاي أن يحظى المنتخب السنغالي باستقبال حار لدى عودته إلى البلاد، مضيفا: "لقد شاهدنا على أرض الملعب رجالاً وطنيين أدوا واجبهم على أحسن وجه. لقد قاتلوا من أجل شرفنا وكرامتنا، وهذا الفوز هو انتصار لكل أفراد الشعب".

وتُعد هذه الفرحة من اللحظات القليلة التي عرفتها السنغال في السنوات الأخيرة، إذ شهدت بين عامي 2021 و2024 اضطرابات سياسية خطيرة أسفرت عن عشرات القتلى، كما تعيش البلاد تحت وطأة أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية وفق ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

ونزل مئات الآلاف من المشجعين إلى شوارع العاصمة دكار للاحتفال بهذا التتويج وسط أجواء صاخبة، حاملين الأعلام السنغالية وعلقوها في كل مكان، على المباني والسيارات والأرصفة.

كما شهدت ساحة الأمة وهي منطقة تم تخصيصها لمشاهدة مباريات المنتخب السنغالي منذ بداية البطولة، أجواء احتفالية صاخبة، إذ اهتز المكان على وقع أبواق السيارات، وأصوات الفوفوزيلا، والصفارات، وصيحات الفرح، والمفرقعات والألعاب النارية والأغاني الوطنية.

وفي الوقت نفسه سادت أجواء مماثلة عند نصب النهضة الأفريقية وهو تمثال ضخم في منطقة حي الماميل المطل على دكار، وهناك رقص السنغاليون وغنوا بحماسة شديدة، بحسب الصحيفة الفرنسية.

ويُعد هذا اللقب الثاني لمنتخب السنغال في تاريخ مشاركاته في كأس أمم أفريقيا، إذ تُوج به أول مرة في نسخة 2021 عقب فوزه حينها على مصر بركلات الترجيح.