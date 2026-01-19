رياضة|الدوري الإنجليزي

مصير ألونسو في ريال مدريد يهدد مدرب ليفربول

LIVERPOOL, ENGLAND - NOVEMBER 05: Xabi Alonso, Head Coach of Bayer 04 Leverkusen, and Arne Slot, Manager of Liverpool, interact prior to kick-off ahead of the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 match between Liverpool FC and Bayer 04 Leverkusen at Anfield on November 05, 2024 in Liverpool, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)
إقالة ألونسو من تدريب ريال مدريد تفتح الباب لإقالة سلوت من ليفربول (غيتي)
Published On 19/1/2026
آخر تحديث: 10:00 (توقيت مكة)

يواجه نادي ليفربول فترة صعبة هذا الموسم بعد سلسلة من التعادلات المتتالية في الدوري الإنجليزي، والتي جعلت الفريق يتراجع بفارق 14 نقطة عن المتصدر أرسنال مع تبقي 16 جولة فقط على نهاية الموسم.

النتائج السيئة لم تكن أسوأ ما في الأمر، بل الشعور العام بأن الفريق الحالي لا يشبه ليفربول الذي أبدع الموسم الماضي، مع احتجاجات الجماهير في أنفيلد بعد التعادل الأخير 1-1 أمام بيرنلي، وتركز الانتقادات بشكل رئيسي على المدرب الهولندي أرني سلوت، خاصة بعد خلافه الأخير مع محمد صلاح قبل شهر.

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Burnley - Anfield, Liverpool, Britain - January 17, 2026 Liverpool's Curtis Jones and Florian Wirtz look dejected after Burnley's Marcus Edwards scores their first goal REUTERS/Peter Powell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
جماهير ليفربول هاجمت الفريق في أنفيلد بعد التعادل الأخير أمام بيرنلي (رويترز)

رغم كل التكهنات حول إقالته، أفادت تقارير صحفية بأن مجلس إدارة النادي لا يخطط لاتخاذ قرار مفاجئ بتغيير المدرب منتصف الموسم، لكنه يشترط حدوث تحسن واضح في أداء الفريق للحفاظ على منصبه.

ومع خروج تشابي ألونسو من ريال مدريد، أصبح النجم الإسباني خيارًا محتملًا إذا فشل سلوت في قلب الوضع، حيث يمكن لإدارة ليفربول بناء مشروع جديد من الصفر، يمنح ألونسو فرصة تشكيل فريق وفق رؤيته، مع التركيز على تطوير اللاعبين الشباب مثل فلوريان فيرتز وفريمبونغ.

المصدر: الصحافة الإسبانية

