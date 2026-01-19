مصير ألونسو في ريال مدريد يهدد مدرب ليفربول

يواجه نادي ليفربول فترة صعبة هذا الموسم بعد سلسلة من التعادلات المتتالية في الدوري الإنجليزي، والتي جعلت الفريق يتراجع بفارق 14 نقطة عن المتصدر أرسنال مع تبقي 16 جولة فقط على نهاية الموسم.

النتائج السيئة لم تكن أسوأ ما في الأمر، بل الشعور العام بأن الفريق الحالي لا يشبه ليفربول الذي أبدع الموسم الماضي، مع احتجاجات الجماهير في أنفيلد بعد التعادل الأخير 1-1 أمام بيرنلي، وتركز الانتقادات بشكل رئيسي على المدرب الهولندي أرني سلوت، خاصة بعد خلافه الأخير مع محمد صلاح قبل شهر.

رغم كل التكهنات حول إقالته، أفادت تقارير صحفية بأن مجلس إدارة النادي لا يخطط لاتخاذ قرار مفاجئ بتغيير المدرب منتصف الموسم، لكنه يشترط حدوث تحسن واضح في أداء الفريق للحفاظ على منصبه.

ومع خروج تشابي ألونسو من ريال مدريد، أصبح النجم الإسباني خيارًا محتملًا إذا فشل سلوت في قلب الوضع، حيث يمكن لإدارة ليفربول بناء مشروع جديد من الصفر، يمنح ألونسو فرصة تشكيل فريق وفق رؤيته، مع التركيز على تطوير اللاعبين الشباب مثل فلوريان فيرتز وفريمبونغ.