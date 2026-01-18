بالأرقام.. الحكم ندالا فأل خير للمغرب قبل نهائي كأس أفريقيا ضد السنغال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويُقام نهائي النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية بين المغرب، البلد المضيف، والسنغال على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 19:00 بالتوقيت المحلي للمغرب.

حكم مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أفريقيا

وسيعاون ندالا (38 عاما) على الخطوط مواطناه غيلاين نغيلا وغراديل موانيا مبليزي، بينما سيتولى الغابوني بيير غيسليان أتشو إدارة تقنية الفيديو المساعد "فار".

ويُعد النهائي ثالث مباراة يقودها ندالا خلال النسخة الحالية من كأس الأمم، والثانية للمغرب؛ إذ ظهر لأول مرة في المباراة الافتتاحية، وفيها فاز "أسود الأطلس" على جزر القمر بهدفين دون رد.

كما أدار مباراة تونس وتنزانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويعد تعيين ندالا فأل خير للمنتخب المغربي الذي لم يسبق له خسارة أي مباراة قادها الحكم الكونغولي في 9 مناسبات سابقة بجميع البطولات (بينها مواجهتان لمنتخب المحليين).

ومع صافرة ندالا فاز المنتخب المغربي في 7 مباريات وتعادل مرتين، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

نتائج مباريات منتخب المغرب في المباريات التي أدارها الحكم الكونغولي ندالا:

السودان 0-0 المغرب (دور المجموعات من كأس أفريقيا للمحليين 2018).

المغرب 3-0 مالاوي (تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019).

جنوب أفريقيا 0-1 المغرب (دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية 2019).

المغرب 1-1 ليبيا (مباراة ودية 2019).

المغرب 4-0 الكاميرون (نصف نهائي كأس أفريقيا للمحليين 2021).

غينيا بيساو 0-3 المغرب (تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022).

المغرب 7-0 ليسوتو (التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025).

المغرب 5-0 النيجر (تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026).

المغرب 2-0 جزر القمر (دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية 2025).

وعلى الجانب الآخر قاد ندالا 3 مباريات سابقة لمنتخب السنغال، فاز معه "أسود التيرانغا" مرة واحدة فقط وخسر مثلها وتعادل في الأخيرة وفق بيانات الموقع ذاته.

نتائج مباريات منتخب السنغال في المباريات التي أدارها الحكم الكونغولي ندالا:

مصر 1-0 السنغال (التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022).

رواندا 0-1 السنغال (التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023).

بنين 1-1 السنغال (التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023).

المشاركة الرابعة لندالا

وتُعد مشاركة ندالا في بطولات كأس الأمم الإفريقية الرابعة في مسيرته التحكيمية منذ حصوله على الشارة الدولية عام 2013.

وسبق لندالا أن أدار مباريات في بطولات كأس الأمم الإفريقية بـ 3 نسخ هي: عام 2019، وعام 2021، وعام 2023، وأخيرا عام 2025.

وبحسب شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية فإن ندالا سيكون واحداً من بين 9 حكام ساحة أفارقة سيشاركون في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.