مباراة الهلال ضد نيوم في الدوري السعودي.. الموعد و التشكيلة والقنوات الناقلة

سيحل الهلال ضيفا على نيوم ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2025-2026.

ويسعى الهلال المنتعش بعد فوزه المثير (3-1) على النصر في مباراة القمة، لمواصلة تعزيز صدارته للدوري بعدما وسع الفارق بينه وبين العالمي إلى 4 نقاط بعدما فاز النصر على الشباب 3-2، السبت.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 38 نقطة، أما نيوم فيحتل المركز التاسع بـ20 نقطة.

موعد مباراة الهلال ضد نيوم في الدوري السعودي

تقام مباراة الهلال ضد نيوم في الدوري السعودي (دوري روشن)، اليوم الأحد 18 يناير/كانون الثاني 2026.

وتنطلق صافرة بداية مباراة نيوم ضد الهلال، في الساعة (8:30) مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، (7:30) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوم

سيتم بث مباراة الهلال ضد نيوم عبر قنوات "ثمانية"، الوكيل الحصري لبث مباريات المسابقات المحلية لهذا الموسم 2025/2026.

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد نيوم

الربيعي، حمد اليامي، بابلو ماري، حسان تمبكتي، ثيو هيرنانديز، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري، مالكوم، سالم الدوسري، داروين نونيز.