مان يونايتد وسان جيرمان يدعمان نجوم المغرب قبل نهائي كأس أفريقيا

دعمت أندية أوروبية لاعبيها المغاربة، قبيل مواجهة السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، اليوم الأحد، على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

ونشرت حسابات مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان وليل الفرنسيين، عبر المنصات، اليوم الأحد، صور لاعبيها المغاربة مؤكدة دعمها لهم قبل مواجهة النهائي.

وشاركت مانشستر يونايتد صورة للظهير المغربي نصير مزراوي متمنية له التوفيق في مباراة النهائي، فيما نشر حساب باريس سان جيرمان صورة لنجمه الأبرز المغربي أشرف حكيمي ولاعبه الآخر السنغالي إبراهيم إمباي متمنيا لهما التوفيق في المباراة.

ونشر حساب نادي ليل عبر إنستغرام، صورة لحمزة إغمان معلقا عليها: "يواجه إغمان والمغرب منتخب السنغال الليلة في الرباط، بهدف الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية الثاني للبلاد في 50 عاما".