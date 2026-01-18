شاهد.. أجواء احتفالية في الرباط قبل مواجهة المغرب والسنغال

شهدت شوارع العاصمة المغربية الرباط، أجواء حماسية من الجماهير المغربية والسنغالية قبل ساعات من انطلاق نهائي كأس الأمم الأفريقية، الذي يجمع بين المنتخبين اليوم على أرضية ملعب مولاي عبد الله.

وأظهرت مقاطع مصورة تجمع أعدادا كبيرة من مشجعي المنتخبين في أحد شوارع الرباط، حيث رفعوا أعلام بلادهم ورددوا هتافات حماسية، في أجواء احتفالية قبل النهائي المنتظر.

ويسعى منتخب "أسود الأطلس" للتتويج باللقب الثاني في تاريخه بعد الأول عام 1976 عندما كانت البطولة تقام بنظام المجموعة الموحدة في الدور النهائي.

وخسر المغرب بقيادة مدربه الحالي وليد الركراكي الذي كان ظهيرا أيمن وقتها المباراة النهائية الأولى في تاريخه قبل 22 عاما عندما سقط أمام تونس المضيفة 1-2 في نسخة 2004.

ويأمل المغرب في تأكيد إنجازاته في الآونة الأخيرة والتي خولته صدارة القارة السمراء في التصنيف العالمي باحتلاله المركز الحادي عشر، بدءا من إنجازه في مونديال 2022 في قطر عندما بلغ نصف النهائي، ورقمه القياسي العالمي في الانتصارات المتتالية التي بلغت 19 قبل السقوط في فخ التعادل امام مالي في دور المجموعات علما أنه لم يخسر منذ عامين وتحديدا منذ خروجه من ثمن نهائي النسخة الاخيرة في ساحل العاج قبل عامين على يد جنوب افريقيا 0-2.

وقال الركراكي في مؤتمر صحافي عشية المباراة النهائية "كنا نحلم بالتواجد هنا في 17 يناير/كانون الثاني منذ عامين، وأنا سعيد جدا بخوض هذا النهائي اليوم الأحد على أرضنا، إنه حلم كل مدرب. الآن تبقى أمامنا المباراة الأخيرة والخطوة الأكثر صعوبة لتحقيقها".