فرنسا تمنع تجمعات المشجعين في الشانزليزيه خلال نهائي كأس أفريقيا

أصدرت السلطات الفرنسية في العاصمة باريس أوامر بحظر تجمعات المشجعين في شارع الشانزليزيه بالتزامن مع إقامة المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وتُختتم النسخة الـ35 من كأس أفريقيا الليلة، بالمباراة النهائية التي تجمع بين المغرب البلد المضيف والسنغال على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 20:00 بتوقيت باريس، 19:00 بالتوقيت المحلي للمغرب.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن محافظة باريس قرّرت حظر تجمعات المشجعين في شارع الشانزليزيه، ومنع استخدام الألعاب والوسائل النارية أيضا.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الإجراءات التي تهدف للحد من أي تجاوزات "محتملة" في المدينة، ستدخل حيّز التنفيذ قبل ساعتين من انطلاق المباراة النهائية، وستظل سارية المفعول إلى غاية الساعة 2:00 من صباح اليوم التالي (الاثنين)، بالتوقيت المحلي.

وجاء في القرار الصادر عن محافظة باريس "يُحظر تجمّع الأشخاص الذين يُعتبرون من مشجعي المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 أو يتصرفون على هذا الأساس، داخل النطاق الممتد من متحف اللوفر إلى بوابة مايو".

وبرّرت المحافظة قرارها بأن المنطقة المذكورة تُعد "منطقة سياحية كبرى ورمزية، تشهد كثافة عالية من الزوار والسيّاح".

كما أعربت عن قلقها من احتمالية وقوع ما وصفتها "بمخاطر جدية قبل وأثناء وبعد المباراة"، مشيرة إلى أن "نسخا سابقة من كأس أفريقيا ولا سيما خلال المراحل الإقصائية والنهائيات، شهدت تجاوزات وأعمال تخريب للممتلكات العامة وإخلالا بالنظام العام، ما أدى إلى توقيف العشرات".

في الأثناء سيتمكن المتواجدون في منطقتي سين- سان دوني ومونتروي في باريس من متابعة المباراة النهائية عبر شاشات عملاقة سيتم تركيبها خصيصا لهذه المناسبة وفق ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وستتوفر مشاهدة المباريات لسكان سان دوني في القاعة الرياضية أوغست-ديلون، أما مواطنو مونتروي فسيتابعونها في المركز الرياضي آرثر-آش.

وبلغ المنتخب المغربي نهائي كأس أفريقيا بعد فوزه الشاق في نصف النهائي على نظيره النيجيري 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة التي امتدت لـ120 دقيقة بالتعادل السلبي.

وكان منتخب السنغال هو السبّاق لبلوغ النهائي، إثر انتصاره الصعب أيضا على نظيره المصري في نصف النهائي الأول بهدف دون رد سجله نجمه ساديو ماني.