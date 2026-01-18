سباليتي ينتقد لاعبيه ويشيد بالمنافس كالياري بعد خسارة صادمة ليوفنتوس

انتقد لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس، أداء لاعبيه في المباراة التي خسرها الفريق أمس على نحو مفاجئ أمام كالياري في الدوري الإيطالي، مشيدا في الوقت ذاته بالفريق المنافس.

وقال سباليتي إن العديد من لاعبيه خرجوا عن أدوارهم المحددة خلال محاولات العودة المستميتة في المباراة.

وتعد هذه النتيجة غير متوقعة تماما للمدرب الذي لم يتلق سوى هزيمة واحدة في جميع المسابقات منذ توليه مسؤولية تدريب يوفنتوس، خاصة بعد فوزه في 6 من آخر 7 مباريات في الدوري الإيطالي.

وعلى الرغم من استحواذ يوفنتوس على مجريات اللعب، فإنه أهدر العديد من الفرص للتسجيل، قبل أن يسجل لوكا ميزيتيلي هدف المباراة الوحيد لصالح كالياري.

وقال سباليتي لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "كالياري استحق الفوز لأنهم قاتلوا على كل كرة، لكن كان علينا أن نكون أكثر تصميمًا، فلا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب".

وأبدى سباليتي تذمره من أداء البدلاء واللاعبين في الدقائق الأخيرة، مشيرا إلى أن إيدون زيغروفا وفرانشيسكو كونسيساو تراجعا كثيرا لطلب الكرة من خط الوسط بدلا من البقاء في المناطق الهجومية المؤثرة، كما انتقد تقدم المدافعين بيير كالولو ولويد كيلي للأمام، مؤكدا أن دورهما الأساسي هو الدفاع.

وشهدت المباراة إلغاء ركلة جزاء ليوفنتوس في الشوط الأول بعد مراجعة تقنية الفيديو، كما حرم القائم كينان يلدز من هدف محقق.

وأهدر يوفنتوس فرصة كبيرة للدخول بقوة في الصراع على لقب الدوري الإيطالي، قبل مواجهة حامل اللقب نابولي الأسبوع المقبل، حيث أصبح الفريق الآن يتخلف بفارق 10 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان.

ولن يكون أمام يوفنتوس وقت طويل للتعافي، إذ ينتظره اختبار أوروبي صعب في دوري أبطال أوروبا في مواجهة بنفيكا البرتغالي يوم الأربعاء المقبل.